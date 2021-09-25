　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

▲▼國道一號北上230k車禍。（圖／翻攝1968網站）

▲國道一號北上230k車禍。（圖／翻攝1968網站，下同）

記者蔡佩旻、林昱萱／雲林報導

國道一號北向230k西螺交流道附近，25日發生一起事故，當時一輛大貨車疑似因不明原因撞上護欄，巨大的撞擊力道導致車輛毀損，且物品散落一地，目前現場狀況仍未排除，暫時封閉外2車道拖吊處理當中，現場回堵2公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第4大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

▲▼ 。（圖／翻攝高速公路1968）

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／「蒲公英」增強轉中颱！　最新路徑出爐
快訊／國道1號大貨車自撞！2線封閉　車流大回堵
紙本五倍券系統狂卡！印一份「等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當
快訊／連假後大失控！南韓今增3273例「又創紀錄」擴散全國
iPhone 13「最殘忍泡水實測」！整罐咖啡往充電孔倒　她
直擊／超商預訂紙本五倍券「系統全當機」　民眾：完全進不去
快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」
iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

土城公寓深夜大火「陽台燒成一片火海」！鄰居急用水管射水

午夜街頭狂飆尋仇！白車衝撞3車「舉雨刷投降」　亂棒飛舞人奔逃

男子登北大武山摔斷腿受困　直升機出動吊掛救援

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告　結果出爐

新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

土城公寓深夜大火「陽台燒成一片火海」！鄰居急用水管射水

午夜街頭狂飆尋仇！白車衝撞3車「舉雨刷投降」　亂棒飛舞人奔逃

男子登北大武山摔斷腿受困　直升機出動吊掛救援

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告　結果出爐

新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

快訊／「蒲公英」增強轉中颱！北轉角度大　最新路徑出爐

全台唯一！台北「全素食」印度料理　酥脆圓球塞入3種配料別有風味

「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

紅雀轟爆小熊狂掃13連勝　再1勝追平86年前隊史紀錄

都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

澳洲執政黨副主席：100％支持台灣加入CPTPP　「理所當然的選擇」

陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

U23世界盃／韓國單局5分大反攻　延長賽險勝荷蘭逃過2連敗

楊晨熙體型失控！掀衣「肚子擠出3層肥肉」　連肚臍都看不見暴肥照曝

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

社會熱門新聞

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

新北28歲女揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

恐怖保母凌虐4歲童　今晚落網

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀　影片曝光網傻了

小貨車垂直違停成2／3路霸　騎士閃不過自撞亡

桃園法官拿證物敲頭「確實硬頭很痛」

騎電動滑板車慘摔酒測超標　醉男慘罰12萬

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面