快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

▲國道一號北上230k車禍。（圖／翻攝1968網站，下同）

記者蔡佩旻、林昱萱／雲林報導

國道一號北向230k西螺交流道附近，25日發生一起事故，當時一輛大貨車疑似因不明原因撞上護欄，巨大的撞擊力道導致車輛毀損，且物品散落一地，目前現場狀況仍未排除，暫時封閉外2車道拖吊處理當中，現場回堵2公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第4大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。