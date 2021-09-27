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老是被檢舉！他打電話嗆鄰「不用3天你媽已在殯儀館」下場曝

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲張姓男子不滿黃姓鄰居的母親，三不五時就檢舉他，怒打電話對黃男恫稱「不用3天你媽已經在殯儀館」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／台南報導

張姓男子和黃姓男子為鄰居關係，本應和睦相處，豈知張男因不滿時常遭到黃男的母親檢舉，竟在去年6月晚間，打電話恫嚇黃男「你去檢舉我，相信不用3天，你媽就已經住在殯儀館了」、「我可以很明確地跟你講，因為我有很嚴重的躁鬱症，所以我殺人不犯法」等語，事後被黃男怒告恐嚇。一審，法官依法判其拘役40日，得易科罰金，張男不服，上訴二審；台南高分院審理後，駁回上訴，維持原判決。

張姓男子和黃姓男子為鄰居，豈料張男因不滿黃男的母親三不五時就檢舉他，氣得他在去年6月晚間8時許，怒打電話恫嚇黃男表示「你去檢舉我，我相信不用3天，你媽就已經住在殯儀館了」、「你看像鄭捷這種人，這麼老實的乖學生，他爆炸是什麼樣子，你應該很清楚」、「我可以很明確地跟你講，因為我有很嚴重的躁鬱症，所以我殺人不犯法，你知道嗎？」、「你要瞭解到這件事，我是瘋子，我真的是瘋子」等語，讓黃男心生畏懼，擔憂母親恐有生命危險，怒對張男提告。

庭審時，張男向法官辯稱，自己絕無恐嚇之意，僅是開玩笑、言語過激等，不知道會造成黃男的害怕。一審，法官認為張男於行為時已年滿28歲，具有相當智識程度及社會生活經驗，在對黃男進行言語恐嚇時，主觀上已清楚認知其所為足以使人心生畏懼，儘管是因為張男不滿時常遭到黃男的母親檢舉，而欲表達其想法，但也應循正當、合法方式為之，不應恣意以威脅言語加諸他人，依恐嚇罪判其拘役40日，得易科罰金。張男不服，上訴二審。

二審，台南高分院審理後認為張男的罪證明確，審酌其不思理性面對爭端，僅因不滿黃母的檢舉，就在和黃男溝通時，以加害黃男母親生命、身體之事恫嚇黃男，使黃男心生恐懼與壓力，加上張男犯後仍堅稱絕無恐嚇之意，難認已有悔悟，衡量其智識與經濟程度後，認為原審量刑無誤，駁回張男上訴，維持原判決，全案定讞。

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