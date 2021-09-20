火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包　孝子提告了：連骨都沒得撿

▲桃園中壢私人殯儀館殯葬業者燒錯遺體鬧烏龍，最新消息指出家屬稍早也前往警局提告。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者楊熾興、林冠吟／桃園報導

桃園中壢殯葬傳出「燒錯遺體」的大烏龍，一名李姓男子上網控訴殯葬業者，原定19日下午才要為父親出殯，未料業者卻疑似未確認遺體身分，直接把父親的遺體領走、火化蓋棺，讓他們「撿骨都沒得撿！」家屬在錯愕之餘也相當氣憤，原先指出不打算提告的死者大兒子20日稍早也被證實到派出所報案，準備對業者提告毀損屍體罪。

桃園中壢傳出一起超離譜事件，有殯葬業者疑似未確認遺體身分、領錯遺體，將原訂19日下午要出殯的遺體直接火化蓋棺，讓家屬得知後氣憤不已。死者的大兒子李姓男子在臉書爆料公社二社上憤怒指出，自己過世的父親被另一間葬儀社推錯，而殯儀館未確認身分，就讓父親的遺體被領走，讓父親直接被火化蓋棺，家屬連骨都沒得撿，事後怒向業者討說法，未料業者竟還反控家屬「你沒貼QR Code」，讓他們完全無法接受。雙方最後疑似協商破局，讓李男怒前往派出所對業者提告毀損屍體。

龍潭分局龍潭派出稍早也證實，李男已前往派出所製作筆錄，對2家葬儀社提告毀損屍體罪，後續將轉由轄區中壢分局偵辦，同時傳喚涉案的2家葬儀社到案說明。

還原整起事件起因，李男在臉書貼文上指出，父親原定19日出殯，不過由於B葬儀社委託A葬儀社清洗遺體，因此18日葬儀社將2具隔日要火化的遺體拿出來退冰並清洗身體，未料隔日一早A葬儀社疑似領錯遺體，誤將李男的父親認錯成上午入殮火化的余姓亡者，最離譜的是上午葬儀社還和對方家屬與往者朋友一起瞻仰遺容，但卻都沒有人發現「認錯人」，明明李男就還未幫父親大殮，2名亡者姓氏完全不同，棺木上更還貼著李男父親的名字，李男的父親竟就直接被封棺然後推去火化。直到李男下午要為父親出殯，卻發現遺體不見，才讓業者驚覺大錯，緊急將已將燒好的李男父親骨灰帶回。

桃園殯葬指出，業者應是在入殮時未重新確認亡者身分，才會釀成憾事。而為避免領錯遺體的狀況發生，桃園市殯葬管理所也指出，管理所自109年起實施QR Code制度，從進館冰存、到領出火化，每個階段都需要掃描QR Code確認亡者身分；而此次搞錯身分的2名亡者都冰存於中壢私人殯儀館中，余姓亡者原訂19日上午9點火化，但業者領取遺體時未確認身分，誤將下午才要火化的李姓亡者領出並入殮封棺，並送至桃園火化場，當時掃描棺上QR Code才會顯示亡者姓名與火化許可證姓名相符。

殯館所也表示，在發現錯誤後已立即回收火化許可證，並通知雙方家屬與業者，針對此事殯館所深感遺憾，未來會配合家屬協商結果，辦理後續事宜。目前家屬與殯葬業者雙方仍在就此事協商賠償事宜中，原先不打算提告的李男，稍早也被證實已到派出所報案，準備對業者提起毀損遺體的告訴。