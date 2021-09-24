手榴彈炸轎車驚傳內幕！博奕女大亨遭擄掃黑　道上逼她出面善後　

▲胡姓男子因「債務糾紛」槍擊、丟擲爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局於23日破獲1起因財物糾紛，開槍、丟擲爆裂物縱火恐嚇案，20歲胡姓男子案發後持槍向台南市刑警大隊投案，並坦承犯案，惟傳出本案另有隱情，疑與2021年3月間台南林姓博奕女組頭被擄案有關，台南市新營分局不願證實，但強調已與刑警大隊共組專案小組，深入調查釐清中。

台南市警新營分局於23日中午12時55分許據報，新營區中正路傳出槍響，並有人涉嫌丟擲爆裂物縱火，警方據報迅速派員馳抵現場查處，台南市消防局據報，也出動消防分隊前往搶救滅火，新營分局警方封鎖現場，並在消防人員撲滅火勢後，馬上進行搜索動，但並未發現涉案人蹤跡。

新營分局聯手台南市警局刑警大隊組成專案小組偵辦，該民宅停放的自小客車被開多槍，擊中車身及擊破車窗玻璃，小客車底盤被引燃，車輛後座燒毀，警方在車庫發現已擊發彈殼及實彈各一枚，現場無人受傷。現場有疑有丟擲爆裂物人為縱火跡象。

新營分局及市刑大隨即組成專案小組，封鎖現場進行採證，並調閱監視器過濾鎖定涉案車輛後，展開攔截圍捕，涉案人20歲胡姓男子自知難逃法網，隨即攜作案手槍至刑事警察大隊投案。

據了解，胡嫌自稱因朋友與被害人間有數十萬元債務糾紛而埋下嫌隙，才前往被害人住家外開槍警告對方，並丟擲疑似爆裂物引火，專案小組將深入追查嫌犯作案動機及槍枝、疑似爆裂物來源，釐清真案情及事否有共犯在逃。全案偵訊後依槍砲、縱火等罪嫌將胡嫌移送台南地檢署偵辦。

惟外傳本案另有隱情，疑與2021年3月間林姓女博奕組頭被擄人案有關，台南市警方之前追緝涉及該案涉案人22人送辦，並查出有北部知名幫派成員涉入，檢警持續擴大辦，疑引起北部幫派不滿林姓女組頭，派人開槍縱火警告。

據了解，台南31歲林姓女博奕業者， 2021年3月13日凌晨一時多由司機開車，前往白河關子嶺崁頂福安宮祭拜，凌晨2時多下山，經過南市175線3公里道路約白河南寮與關仔嶺聚落交界處的彎道時，司機發現前後方有自小客車尾隨，其中1部跑至前方故意擋車，再由後方車輛突然追撞林女的白色休旅車，造成車子前後夾擊多處凹損。

隨後從2車下來近10名男子分持刀棍等武器，敲破車窗將林女強行拉出，林女司機還被對方打傷，林女隨即遭對方擄上車。歹徒車子由175線往172線方向下山即南北分散逃逸，司機則報警並被送醫。

案發後由台南市刑警大隊、白河分局、永康分局等單位組成「0313」專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢警循線查出涉案2部自小客車都是出租或權利車，連日偵查分別前往新竹、雲林、屏東等的追緝涉案對象。從犯案過程研判，犯嫌早就鎖定林女動向，並集體前往崁頂福安宮沿線道路預謀伺機犯罪。

警方調查，林女與男友經營博奕產業，疑因與同行前有債務糾紛，後來又可能牽涉博弈市場搶奪恩怨，對方疑因此將林女強行擄押逼債。0313專案小組陸續傳喚多人到案，其中聲押2人、2人請回，被檢方聲押2人被台南地院裁押羈押獲准。林女被擄走5天後，於3月18日下午獲釋平安返家，外傳林女被迫下2800萬元本票才獲釋，但林女不願證實此事。

警方調查，涉案歹徒十分狡猾，犯罪計畫相當周詳，林女被擄上車就遭歹徒蒙眼，從南往北再轉東部，使用權利車或租賃車一直換車，製造「斷點」讓警方難以追蹤，增加辦案難度。台南市警局長方仰寧決心偵辦到底，瓦解這幫犯罪集團，0313專案小組抽絲剝繭持續追查偵辦，於案發後3至6月間，發動2波專案搜索行動，陸續拘提、搜索涉案成員14人到案，並均經法院裁定羈押禁見。

市警局於9月9日及10日動員刑事警察大隊各外勤隊警力，再次發動第3波專案搜索行動，陸續在台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等地查緝涉案劉嫌等8人到案，其中3人經法院裁定羈押禁見、5人裁定交保，本案犯罪集團22名涉案人均到案，惟經清查，涉案犯嫌疑有北部某知名幫派成員。

林女被擄獲釋後，怕對方報復，低調不敢曝露行蹤，疑對方因找不到林女，才派「小弟」開槍、縱火，意圖逼迫林女出面處理。惟案發地點雖與林女家人有關，惟林女並不住在該處，相關案情台南市新營分局警方不願證實，僅表示新營分局將與刑警大隊共同組成專案小組，針對本案進行調查及釐清。