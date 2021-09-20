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快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐　好事成雙券外地人也可抽獎

▲▼桃園好事成雙券。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦宣布，桃園所公布的2項加碼方案中，最快10月8日就可以啟用。（圖／桃園市政府提供，點圖可放大

記者林冠吟／桃園報導

五倍券將在10月上路，除行政院所推出的加碼券外，各縣市政府也一起跟進加碼！桃園市府宣布桃園將有2項加碼方案，一為「桃園好事成雙券」，讓5倍券翻倍最多可領1.2萬，限定1000個名額，預計10月20日起登錄抽籤，最快可在11月12日於超商兌換使用；另一項方案為「數位桃園plus1000」，以市民卡抽獎方式贈送，共有2.5萬名名額，抽中者花完5千後會自動加碼1千元，預計將在10月8日起啟用。

受到疫情衝擊，中央政府繼去年的三倍券政策後，今年再度祭出5倍券政策，期望可以刺激消費，帶動經濟，而桃園市政府也宣布加碼2項方案，目的就是希望可以刺激桃園在地買氣。桃園市長鄭文燦日前公布的2項方案「桃園好事成雙券」與「數位桃園plus 1000」，20日也公布最快可以使用時間，民眾若選擇以5倍券兌換「桃園好事成雙券」，將預定在10月20日起登陸抽籤，最快11月12日就可以在超商兌換使用，且不限定桃園人來抽，唯一的前提是一定要在桃園地區消費，耗資1.4億元，提供23.1萬個名額供民眾來兌換。

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在好事成雙券中，民眾可以自由選擇要用什麼面額來兌換，其中200元換400元、500元換1000元，兩者名額各10萬人；1000元換2000元名額3萬人、5000元換1萬2000元，限定名額為1000人，至於相關進一步細節將在10月8日公布。

針對「數位桃園plus 1000」的加碼方案，則與悠遊卡、一卡通、行動支付Line pay與第一銀行來合作，以市民卡抽獎的方式各抽出1萬名名額，中籤的民眾只用花完5000元，即可自動加碼再獲得1000元，其中悠遊卡與一卡通各提供1萬名民額；第一銀行市民聯名卡、認同卡提供前5000人名額，預計10月8日就可以啟用，期望能夠刺激桃園經濟。

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