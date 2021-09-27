蔡育輝請朱立倫放棄九二共識一中各表　改走中華民國台灣優先

▲台南市議員蔡育輝恭建議，希望朱立倫主席能「放棄九二共識、一中各表」，務實地「主張中華民國台灣優先」。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導



國民黨新主席人選出爐，台南市議員蔡育輝恭喜朱立倫順利當選，再度扛起百年大黨重責大任，深耕基層的他給予新主席最誠摯的建議，希望朱主席能「放棄九二共識、一中各表」，務實地「主張中華民國台灣優先」。

蔡育輝指出，因為所有生活在中華民國台灣這塊土地的人民尤其年輕人，追求的是真正的民主和自由，不喜歡中國大陸的極權，更反對比共產黨可怕民進黨的綠色恐怖。

蔡育輝指出，年輕人瘋看國慶煙火，他們知道中華民國是怎麼來的嗎？了解這段悲壯的歷史嗎？國民黨從日本軍閥手中，奪回慘遭奴役糟蹋的中華民國台灣，讓五千年的中華血脈在此地開花結果，讓中華民國青天白日滿地紅的國旗在每個角落飄揚，更讓自由、民主、法治在中華民國台灣紮根，國民黨深愛中華民國台灣這塊土地，用十大建設創造中華民國台灣經濟錢淹腳目的世界奇蹟，延攬海外留學人才回中華民國台灣貢獻所學，世界第一的台積電就是這麼誕生的，國民黨不喜歡中國大陸的極權統治，更反對比共產黨更可怕民進黨的綠色恐怖。

蔡育輝說，中華民國來到台灣已落地生根、浴火重生，中華民國台灣跟中國大陸都是地球村的一員，隔著台灣海峽本該和平相處，無奈，執政的民進黨就是想要挑起族群仇恨和戰火，以為有美國撐腰就可蓄意挑釁，不談遠的越戰和韓戰，看看眼前阿富汗被美國拋棄，引發的無情戰火並讓人民流離失所的悲劇，新主席有義務要讓2300萬的同胞清楚了解國際現實，中華民國台灣也可能被美國拋棄，兩岸和平絕不容挑動。

蔡育輝表示，黨產及兩岸關係是民進黨對國民黨的提款機，黨產被提光了、國民黨快破產，兩岸關係也被充分利用在選舉上、導致大選每選必敗，黨產這棵毒瘤已除國民黨身體好了一些，但兩岸關係這顆癌細胞，卻無法徹底根除，「九二共識、一中各表」時代的產物，確實締造兩岸的和平與交流，但時代洪流現正快速地往前推動，國民黨新主席應深刻體認，中國大陸領導人更不能逆向操作，因此他主張面對現實「放棄九二共識、一中各表」，應「中華民國台灣優先」，期盼新主席以更務實的「中華民國台灣優先」論述，讓身處地球村的中國大陸和中華民國台灣，都找到安身立命的和平新境界。