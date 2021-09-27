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九二共識=沒共識　蔡育輝：國民黨應創務實說法「年輕人決勝負」

▲國民黨台南市議員蔡育輝指出，國民黨應創造年輕人能接受的務實說法。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議員蔡育輝指出，國民黨應創造年輕人能接受的務實說法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝說，明明1992年在香港的兩會論壇根本沒有共識，中共和中華民國各自堅持立場，為何國民黨要被沒有共識的九二共識所綁架，還被民進黨誣指賣台，民進黨高喊台獨執政至今卻不敢獨立，在這個年輕人決定勝負的世代，國民黨應創年輕人能認同的簡單務實政治主張。

蔡育輝指出，拋出「中華民國台灣優先，拋棄九二共識一中各表」理論，是憂心國民黨已是沒執政資源的在野黨，卻掙脫不出九二共識的魔箍咒，每到大選就淪為民進黨的提款機，不論民進黨執政多麼冷血無情、荒腔走板，被國際認證是吹牛的政府，人民也知道國民黨執政大家才能真正的安居樂業，才能享有實質的自由民主和法治，但因為國民黨不敢大膽深化論述中華民國台灣優先，只能看著國人被民進黨糟蹋，連打個疫苗都陷入打不到疫苗恐慌，這是多麼讓人心痛的慘況！

蔡育輝說，有多少人了解九二共識？其實九二共識就是沒有共識，大家都不清楚內容，又怎能冀望年輕人了解，國民黨應該明白這是一個世代交替、年輕人決定勝負的世代，國民黨是一個沒執政資源的在野黨，如果最要的政治主張、理念都常常要解釋，沒幾個人能了解，如何能吸引大家認同、進而支持？

▲國民黨台南市議員蔡育輝指出，國民黨應創造年輕人能接受的務實說法。（圖／記者林悅翻攝）

蔡育輝表示，既然要拋棄九二共識，就應先了解九二共識，源於兩岸誰才是唯一合法政府，所以年李登輝擔任總統時設立海基會，在1992年跟中共的海協會在香港，就一個中國問題進行會談，中華民國政府主張依據憲法，我國才是中國唯一合法政府，擁有包括中國大陸在內的中國主權，中共則認為台灣是中華人民共和國的一部分，堅決反對台獨，雙方未達共識，也沒有簽署任何文件，但當時仍沒有九二共識這名稱。

蔡育輝說，九二共識正式說法是在，2000年民進黨贏得中華民國總統大選，時任陸委會的蘇起說為了幫兩岸關係解套，提出九二共識，一個中國各自表述，強調擱置爭議、務實協商，但要深究，早一年前，1999年李登輝提出特殊國與國關係，將兩岸關係定位為國家與國家關係，引起北京強烈不滿，中共海協會副會長唐樹備更批，兩國論是對1992年兩會共識、一個中國原則粗暴破壞，就已粗略提及。

蔡育輝強調，中華民國在台灣是不容抹煞的歷史事實，年輕人在東奧時揮舞著國旗為選手加油的畫面更讓人感動，中華民國台灣對年輕人來說從沒有認同問題，因為中華民國的血脈就在二千三百萬人身上傳承著，中華民國台灣優先更應是國民黨重要的政治主張！

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