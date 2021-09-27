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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱國民黨愛台是假的　徐巧芯酸：他向神明說不選第3次才是

▲台北市議員徐巧芯質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中共總書記習近平26日發賀電，恭賀前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，朱立倫也於同天覆電感謝，但內文沒有「民國」引發熱議；行政院長蘇貞昌27日更直言，說好一中各表，連民國都不敢表。對此，國民黨籍台北市議員徐巧芯提3項問題，回擊民進黨也沒稱「民國」，「代表愛台灣是假的？」

針對蘇貞昌的言論，徐巧芯27日於臉書質疑，那請問民進黨政府國慶日只寫「2021」，完全沒有出現民國，代表愛台灣是假的？民進黨執政下的海基會發電報給海協會，連民國幾年都沒有寫，民進黨的愛台灣是假的囉？總統蔡英文簽署的宜蘭、美國姐妹市公文也沒有以民國紀年，愛台灣是假的嗎？

徐巧芯表示，民進黨以前也批判國民黨想以「台澎金馬關稅區」加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以「中華台北」參與奧運和世界衛生大會（WHA）都是喪權辱國、不愛台灣，現在每一樣都用得很開心，到底誰的愛台灣是假的呢？

徐巧芯批，「講來講去，只有蘇貞昌跟神明說『不選第三次』是假的啦！對神明都敢欺騙的行政院長，他說的話，要倒過來聽。」

話鋒一轉，徐巧芯也點名立委王定宇，「扯什麼『國民黨是為了拿好寶寶貼紙』這種鬼話的王定宇，我很好奇這是什麼樣的創意，難道是你平常都有乖乖按時繳納8000元房租，可以領好寶寶貼紙的個人經歷嗎？不需要拿出來跟大家分享，我們不想知道，謝謝。」

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