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朱立倫覆電沒「民國」挨批　游淑慧反問民進黨：蔡英文連國名都弄丟

▲▼台北市議會,台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫當選，中共國家總書記習近平26日上午發出賀電，朱立倫也於同天覆電感謝，電文內「九二共識」、有無「民國」成為討論焦點。台北市議員游淑慧26日晚間表示，民進黨找民國，先去問問總統蔡英文「妳的民國到哪了？」指責國民黨少了民國2字，但當總統的卻連國名都弄丟了。

游淑慧26日晚間於臉書指出，「民進黨找『民國』？先去問問中華民國總統，妳的民國到那了？」執政的民進黨只會吵這種無聊議題，整天說別人錯，指責國民黨少了民國2字，但當總統的卻連國名都丟掉了，整天叫人家打高端，但卻沒多少民進黨立委願意打高端。

游淑慧表示，自己認真且歡迎民進黨認同「民國」，大家就一起來約法三章，請蔡英文以後必稱「中華民國」，不要「這個國家」、「那個國家」，國家慶典也好好拿國旗，「一起認同我們的國家中華民國吧！」並Hashtag「我方又是什麼方」。

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