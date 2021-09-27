朱立倫舉美國「反台獨」例證　狠嗆：這是民進黨不願承認的痛腳

▲國民黨新任主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫回鍋當選，並與中共國家總書記習近平互發賀電祝賀。針對民進黨群起圍攻，朱立倫26日深夜舉美國「反台獨」的例證，狠嗆這就是民進黨不願承認的痛腳，他並強調國民黨比民進黨更有能力穩固美中台三邊關係。

朱立倫表示，當選當晚他在國民黨中央黨部預告：電視機前的民進黨人要擔心了。果然，今天綠營各派系就使出慣用的抹紅伎倆，傾巢而出批評他主張的「求同尊異」。

朱立倫指出，國民黨馬上要設置駐美代表處，也即將恢復兩岸對話平台，習近平總書記的賀電透露出對岸也希望和平對話，蔡政府過去5年苦求不得的兩岸善意，朱立倫當選黨主席第1天就露出曙光。

朱立倫說，他談「九二共識」、「求同尊異」十幾年了，應該捍衛的，堅守原則；應該相互諒解的，無需糾纏。他一向強調「尊異」就是指捍衛我們的民主自由是底線，對岸傳來賀電，這就代表彼此「求同尊異」重啓互動的一步。

他也嗆，總統蔡英文曾任陸委會主委多年，當然可以從賀電內文看出國民黨比政府更有能力穩固美中台三邊關係，又何必虛言狡詐欺瞞人民？

針對陸委會說「反對台獨」是迎合中共，朱立倫提醒，不論是台灣主流民意，或是美國政府及國際社會對兩岸的共識，都是「反台獨共識」，就是反對民進黨的「台獨黨綱」，這是民進黨不願、也不敢承認的痛腳。

他舉例，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）今年7月提到，「我們支持強健的美台非官方關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。一舉推倒了民進黨的台獨神主牌，而綠營在美方面前竟然不敢捍衛台獨黨綱，豈非自己已默認了反台獨就是國際社會的共識？

朱立倫說，選擇國民黨，兩岸才有和平、對話及尊嚴；選擇民進黨，就是選擇戰爭、衝突、被矮化。國民黨立場堅定，不會畏懼抹黑抹紅、貼標籤，維護區域的和平與繁榮，維護中華民國主權與台灣安全。