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和牛吃到飽「店家不虧本？」2關鍵曝光　網哭了：反正吃不出來

和牛 。（圖／pixabay）

▲原PO好奇「和牛吃到飽不會虧錢嗎？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

主打「吃到飽」的餐廳都會有各種料理，甚至會用上高檔食材吸客，除了會引起「怎麼吃才回本」的討論度，一定也會有網友好奇，這樣難道不會虧本嗎？就有人在PTT的Gossiping板上發文，說他最近看介紹吃到飽的影片，發現有些餐廳會提供「和牛吃到飽」，不禁好奇問卦「和牛吃到飽不會虧錢嗎？」

這位網友文中表示，「最近看介紹吃到飽影片，有些餐廳提供和牛吃到飽，去吃還不吃爆它！」接著就忍不住好奇心，「但是這樣餐廳不會虧錢嗎？和牛有什麼秘密嗎？」貼文一出，就有人歪樓，「其實是老闆姓和的牛。」

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其中，不少網友則留言，「有嗎？有些吃到飽還限盤數」、「澳洲的比較便宜」、「和牛也有分等級」、「一堆木舌根本吃不出來」、「要看部位，有些脂肪很多的部位很膩」、「日本和牛又不是拿來吃的，是含在口中，享受融化的感覺，你要飽足感不要吃日本和牛。」

不過，本站4月就曾報導《吃到飽餐廳主打A5和牛　內行人揭崩潰真相：根本被騙》，當時就有網友發文透露，便宜的A5和牛其實不一定是騙人的，但為何有些餐廳的和牛比較便宜，是因為產地還有部位。他指出，日本國內有許多和牛品牌，有些名聲較不響亮的就比三大和牛（神戶牛、松阪牛、近江牛）便宜很多，口感也不錯。

至於部位，除了最貴的牛腰肉（俗稱沙朗）、肋眼等油花分布漂亮的部位之外，其餘的價格也相對便宜。不過有些和牛是用所謂的「NG和牛」再加工，肉質細碎且油花差，「你在燒烤店用很便宜的價格和牛吃到飽以為賺到了，其實根本就是被騙了」。

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