吃到飽餐廳主打A5和牛　內行人揭崩潰真相：根本被騙

▲不少餐廳標榜主打A5和牛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

日本和牛油花細緻、入口即化的綿密口感是饕客們的最愛，被視為「頂級牛肉」。不過日前有網友發問，A5和牛單價高且數量少，卻有許多餐廳標榜A5和牛料理，吸引顧客上門，貼文一出立刻掀起熱議，就有內行人點破便宜和牛的真相，「重點是產地還有部位」。

一名女網友在PTT八卦板以「市面上一堆A5和牛，是不是騙人的？」為題發問，最近時常看到餐廳主打A5和牛，不論是燒肉店、火鍋店還是丼飯店都有。讓她困惑的是，A5和牛數量稀少且價格昂貴，甚至還能追蹤條碼標示，「是不是這些餐廳都在騙人，把消費者當傻子耍呢？這能檢舉嗎？」

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▲網友在PTT八卦版發問「和牛是不是騙人的？」（圖／翻攝PTT）

貼文一出，立刻引發鄉民熱議，就有網友打趣的說，「那隻牛叫A5啦」、「跟那些標榜保證新鮮一樣，都是唬爛」，也有人認真討論，「單純A5沒少到貴到那種地步啦，A5也有分等級，我看台灣進的A5普遍等級不高」、「品牌、部位、保存方式都要看，只要A5就好，那的確挺多的」、「以前有鎖代理，現在很多人直接引進，所以比較常見了」。

▲貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。（圖／翻攝PTT）

隨後，就有一名網友發文分析，便宜的A5和牛其實不一定是騙人的，至於為什麼有些餐廳的和牛便宜，重點是產地還有部位，日本國內有許多和牛品牌，有些名聲較不響亮的就比三大和牛（神戶牛、松阪牛、近江牛）便宜很多，口感也不錯。至於部位，除了最貴的牛腰肉（俗稱沙朗）、肋眼等油花分布漂亮的部位之外，其餘的價格也相對便宜。

不過有些和牛是用所謂的「NG和牛」再加工，肉質細碎且油花差，「你在燒烤店用很便宜的價格和牛吃到飽以為賺到了，其實根本就是被騙了」。