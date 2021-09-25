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彭文正早起底！深綠教授「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 陳時中 陳柏惟 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安和自稱美國大學教授的「翁達瑞」槓上。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨立委高虹安日前在節目中高歌「塔綠班之歌」惹議，就有一位「翁達瑞」自稱美國大學教授，22日在臉書上質疑高的博士學歷，結果反遭打臉，真實身分成為焦點。不過，資深媒體人彭文正去年曾爆料，翁達瑞就是台籍教授陳時奮，就有網友挖出過去片段，還發現陳時奮曾在廣州教書，直呼事情不單純。

有網友發現，翁達瑞並非第一次和人槓上，去年5月時，翁達瑞就曾因總統蔡英文的論文門爭議，跟彭文正隔空開火。當時彭文正試圖起底翁達瑞，直呼翁的真實身分就是台籍教授陳時奮，開罵翁根本是「躲在鍵盤後的影武者」。

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如今，翁達瑞槓上高虹安，有鄉民不禁問卦「知名美國大學教授『翁達瑞』是誰？」就有人回文，指出「發現翁達瑞跟陳時奮有高度重疊」，只見他將翁臉書上的介紹，和陳的個人簡介拿來做對比，發現幾乎一半以上的學、經歷都是重疊的。

此外，因為陳時奮還是廣州暨南大學的教授，就有網友發現另一個疑點，「根據板友分析翁達瑞作息，眾所皆知，中國的時差跟台灣是一模一樣的。」

貼文留言處還有一張電子郵件截圖，有律師指控，翁達瑞本名就是陳時奮，會有這個名字，是因為陳時奮學術之路並不順遂，赴美教書卻從波士頓（Boston）北漂到加拿大安大略（Ontario）後，取了翁達瑞的筆名。

但對於這樣的說法，確實有網友認為翁達瑞就是陳時奮；不過也有人表示，翁達瑞可能只是被創造出來的假身分。不過，面對彭文正的指控，陳時奮予以否認，「翁達瑞」看到網有的詢問時，則是一律回「不告訴你」，並要求對方先提出證據。

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