清晨被地震搖醒「國家警報卻沒響」　標準在哪？氣象局給答案了

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者曾筠淇／綜合報導

今（26）日清晨花蓮發生規模5.7地震，不少民眾都還在睡夢中就被搖醒。不過，就有網友納悶，他家明明晃很大，為什麼警報卻沒有響？標準到底在哪呢？事實上，中央氣象局就曾解釋，國家級警報必須符合2條件才會發布，因此地震來了手機卻沒響，並不代表自己是國家級邊緣人。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「地震警報響的標準是啥」為題丟出疑問，住在二樓的他明明覺得房子搖晃得很明顯，然而手機卻沒有響；反倒是先前小小晃一下，手機卻一直叫，難道這次是因為怕打擾大家睡覺才沒有響嗎？

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▲網友納悶，今早為何沒收到警報？（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這次有通知嗎」、「這次我都被震醒，怎會很小」、「明明就蠻大的啊，都有感覺了」、「明明很大，還是我心魔作祟」、「剛剛很大也沒響」、「安裝KNY台灣天氣.地震速報APP，大推」、「其實很小，只是有感程度而已」。

事實上，臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」曾說明，國家級警報（災防告警訊息）發布是有門檻的，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的警報影響到民眾，因此才會有以下2個標準：

1.預估地震規模5.0以上

2.預估震度達4級以上

粉專提到，如果之後遇到有感地震，手機卻沒收到警報，不妨先查「地震報告」看是否有達到發布標準，不要覺得自己被國家拋棄，「才不會拋棄你！」

根據中央氣象局的地震報告，今天（26日）清晨6時21分發生芮氏規模5.7的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度45公里，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣最大震度4級。