他獲師鐸獎感謝任天堂、萬代　只想讓孩子成為地球上最溫暖的人

▲學生都叫邱明成「邱老大」。（圖／教育部提供，下同）



記者許展溢／台北報導

110年師鐸獎今（27日）在陽明山中山樓頒發，其中，有陽光宅男稱號，被學生叫邱老大的台北市蘭雅國中老師邱明成，奉行曾獲師鐸獎父親的話「要交齊12個生肖的朋友」外，更特別感謝任天堂和萬代，因為這些豐富他另類精神生活，時常藉此教導學生，盼他們能成為地球上最溫暖的人。

邱明成聲音大，教書20幾年從沒用過麥克風，在學校提到他，大家都知道「只要是活的，不是人的都歸他管」，因他教學理念是透過大自然、生物，讓同學「學生活」，從自然中獲得力量，讓學生擁有信念就能一直走下 去，即使學生離開校園，仍會是自然保育的力量。

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現代小孩，日常只有上、下課，跟同學聊天、滑手機，對生活周遭、社區等環境都不了解，邱明成說，可能連抬頭看看樹都不會，時常以電影，或學生可了解且喜歡的方式教學，讓上課變有趣，只要學生喜歡老師或生物課，就算偶爾考不好也不致喪失學習動機。許多畢業多年學生，至今在野外看到不懂的，還會找上邱明成問東問西，他說孩子們最後會不會變成深入研究不一定，至少面對未知的動物別馬上喊打喊殺，很多事先了解，才不會害怕，比較有寬宏的態度。

▲邱明成說自己是資深宅男。



邱明成70幾歲父親曾獲師鐸獎，曾對他說要交齊12生肖的朋友、什麼人都要認識，因為不知何時會需要他人幫助。邱明成提到，小時候父親常帶他和父親班上同學往野外跑，成長過程明白「凡事盡力就好」，認識不同年齡層朋友，更能了解各階有何困難點和差異存在，了解差異就不會本位以成年人、老師角度看一切，同理心自然就有，如看到部分學生成績不好，畫畫或其他方面表現好，就協助發掘優點，想辦法提供資源，讓他們有空間發揮，找到屬於他們自己的舞台。

邱明成獲獎特別感謝任天堂、索尼跟萬代還有眾多漫畫家，他笑說，自己就是會往野外跑的資深宅男，這些豐富了自己另類精神生活，透過電玩、動漫，明白很多人「因為立場不同，沒有真正好與壞」，電玩中生物背景設定等，要用什麼武器，都有科學歷程思考，破關會有很大成就感，如打魔王打不過，不少人會嘗試很多組合，但與其盲目去打，要理解關鍵是必須思考，藉此開導學生，有時還推坑好主題漫畫給學生，他強調有時這些可能都比課程上，還可以讓孩子們了解更多。

邱明成舉例，前陣子上到血液循環，就以漫畫「工作細胞」比喻，或「銀之匙」講述一個男孩到北海道念農業高職的故事，個人價值觀都很正向，還有哥吉拉等也都是和環境有關。邱明成強調，這些都是要讓學生明白，就算書念不好也是能成為溫暖而有責任的地球人。