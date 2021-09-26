81校學習歷程檔案遺失誰負責？　潘文忠：依照契約追究責任

▲超過2.5萬筆學習歷程檔案遺失。（圖／彰化師範大學提供）



記者許展溢／台北報導

全台有81校、超過2.5萬筆高中學習歷程檔案遺失，教育部長潘文忠今（26日）召開記者會說明，致上最深的歉意，並強調會在最短時間內維護學生權益，只是出這樣的包誰負責？潘文忠表示，將依照契約追究相關責任。

事件是否會有懲處？誰又該負責？潘文忠說，學習歷程檔案不斷優化、精進等相關系統，如資安維護，但這次非常可惜，實在是因為工程師操作上的錯誤造成學生、家長和老師這麼大的困擾跟憂心，對於教育部委託暨大團隊「會依照契約追究相關責任」，這工作是國家重大教育政策，有關行政督管，教育部和國教署當然要負起督導責任，也要確實針對原來訂定的標準如作業流程等，絕對不能有一點鬆弛，現階段會以維護學生、學校趕快恢復上傳作業為主，之後會嚴格要求並做行政責任上的追究。

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▲潘文忠表示，將嚴格要求所有同仁，不容許再發生狀況。（圖／翻攝自教育部直播畫面）



國教署提到，該案委外經費3200萬，團隊有20人，媒體問教育部會承諾不再發生？潘文忠指出，整個歷程檔案推動，都攸關未來孩子參加入學、甄選，透過數位保存過程，除可記錄學習歷程外，更重要簡化過去紙本書審，每一份都是學生心血，推動至今都是以最高標準要求，這次人為疏失，自己也引以為戒，教育部責無旁貸，將嚴格要求所有同仁，不能容許再發生出包狀況。