政府機關不該犯的錯！「學習歷程檔案」遺失　教育部將請學生重傳

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）



中央社

部分高中職學生9月期間上傳的學習歷程檔案遺失，各界質疑沒做好「備份」措施。教育部解釋，先前就有校內、校外備份措施，未來也會再強化多重備份機制，包括同機房、異地備份。

教育部今天表示，暨南大學管理團隊配合資通安全管理法規定，將「公版模組」資料「向上集中」，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM時，因系統更新重新開機，發現有3台VM的硬碟設定錯誤，造成部分檔案無法連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部目前統計，影響範圍是使用「公版模組」的81校、7854名學生，在9月5日到22日期間上傳的學習歷程檔案資料共2萬5210件。目前已掌握學生清冊，將由學校輔導學生檢視及重傳資料。

學習歷程檔案遺失的消息今天曝光後，引起教育社群熱烈討論，許多人都質疑沒做好「備份」措施。全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳接受中央社電訪時就表示，連中小學資訊課教師，都會千交代、萬交代要做好備份，政府機關不該犯這樣的錯誤。

對此，教育部國民及學前教育署組長張永傑接受《中央社》電訪表示，這次出現問題的「公版模組」，仍在校內平台範疇，資料還沒上傳到中央資料庫。教育部當初在補助各校建置校內平台、採購硬碟時，就有要求要做好備份措施；另外，暨大團隊原本也預計在這次將資料「向上集中」的過程中，連帶做好備份，但後來出錯。

張永傑表示，為了防範再次發生資料遺失，今天起將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況；同時再強化多重備份機制，包括同機房、異地備份，增加資料保護強韌度。

另外，《聯合新聞網》報導，立法委員萬美玲質疑國教署2、3天前就曾發函各校，稱系統正在維修，先不要上傳資料，懷疑前幾天就有狀況。

教育部主任秘書廖興國向《中央社》解釋，受影響學校是在9月23日發現不能上傳，國教署和暨大團隊聯繫，瞭解到是VM硬碟設定出錯，因此有提醒各校暫時不要上傳資料，和萬美玲指稱的時間點相符。

《聯合新聞網》也報導，教育部稱是暨大團隊出包，但許多學校都是接到某家廠商通知，也以為是該廠商出包，懷疑之間有貓膩。

廖興國解釋，這次出錯的確實是教育部委託暨大團隊將「公版模組」資料向上集中的案子，公版模組可以附掛在各種版本的校務行政系統中，可能是廠商基於服務學校客戶，協助告知資訊。被點名的廠商也於今天稍早緊急在網站上發出聲明，強調只負責軟體開發與維護，未包含機房端管理與主機硬碟相關設定等工作項目。

這一次出問題的「公版模組」，當初是考量各校現有的校務行政系統版本眾多，難以整合，因此才委託暨南大學開發出可附掛於各既有系統的模組，方便學校管理。