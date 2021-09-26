潘文忠為「學習檔案遺失」道歉　要求團隊維護學生權益：請家長放心

▲部分學校學習歷程檔案遺失惹議。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

國教署委託暨南國際大學將高中端學習歷程檔案上傳集中，卻發生81校、超過2.5萬筆資料遺失，教育部長潘文忠今（26日）召開記者會說明，一開始他為系統操作錯誤，造成學生、家長和老師受影響致上最深的歉意，並說經過兩天盤整檢討，和對系統了解，除深切檢討，重要的是要為學生後續作為，要求所有團隊在最短時間維護學生權益，請家長放心。

潘文忠強調，會以最負責的要求，讓同學們的權益受到最好的維護。暨南大學教授洪政欣則表示，這件事發生深感抱歉，接著藉由圖卡說明上傳流程，第一階段是學校校內學習平台，也是這次發生資料遺失的平台，有4步驟，由校內行政人員登入基本資料、修課紀錄包括成績等。第二學生自己上傳學習成果、多元表現等，並由老師認證，最後一個步驟勾選提交。

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▲▼洪政欣（上）、潘文忠（下）說明學習歷程資料遺失緣由。（圖／翻攝自教育部直播畫面）



洪政欣指出，此次資料都還沒有提交到最後的步驟中央資料庫，因此要澄清沒有受到影響，只是是第二、三階段，學生正在上傳，有部分經過老師認證，有的則在等待中，不是使用公板模組的學校沒影響，但有使用的也不是全部有影響，「這次是純粹單次性操作失誤，跟學習歷程網站、中央資料庫等程式設計無關，出差錯的是虛領主機設定部分。」

至於後續因應機制，國教署署長彭富源表示一定會負責到底，並提出4方法，今天將在中央資料庫提供學校下載受影響清單、學生重新上傳檔案、學校得彈性延後上傳期限，和建立專案輔導機制。精進作為包括備份機制再強化、擴充硬碟空間和每天晚上六點啟動異地備份等。

▲彭富源說明補救辦法。（圖／翻攝自教育部直播畫面）