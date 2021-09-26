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台大教授自購遠距教學設備能抵稅？　校方：未曾聽過有這事

▲▼ 台灣大學遠距教學。（圖／台灣大學提供）

▲台大表示，沒聽過能扣稅這件事。（圖／台灣大學提供）

記者許展溢／台北報導

疫情讓各級學校展開遠距教學，一名台大教授提到，自己為了上課，自掏腰包購買相關設備、教具等，但困惑明年所得稅是否能申請抵免？部分學校表示，有需求都能提出，讓校內統一採購。教育部表示，已同意學校得以校務基金等經費，支應相關教學配套需求。

這名教授說，每個老師購買的器材都不同，要看教的班級人數多寡，人數少可能直接用Google Meet等軟體就可以，但像自己是200人以上的大班，一般會議軟體無法上課，自己買了攝影機、腳架、麥克風、白板和白板筆等設備，但學校至今似乎沒考慮到個別老師的不同需求。

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台大教務處說明，學校有自己的數位教學平台，且因本校實施遠距教學已是第三個學期，老師們都很熟悉要怎麼操作，並沒有操作上或設備上的問題。另外，教育部早在去年3月就有補助各大專院校實施遠距教學所需的軟硬體的費用，老師可以申請，也能向所屬系所申請經費，並沒有發生經費不足等的問題。至於能否扣稅一事，未曾聽過有這事，否列入扣除額中應該要問稅徵機關。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲體育老師在家與學生遠距互動。（示意圖／記者湯興漢攝）

台師大指出，學校採購Google Meet和Webex兩款線上會議視訊軟體使用權限，大幅增加參加人數上線，Google Meet可以至多250人同時上線，Webex可提供多達1000人以上上線。硬體部分，絕大多數老師都已有筆記型電腦，不過若老師到校上課，想使用WEBCAM或腳架，教務處都會提供老師借用，不過借用次數真得不多，也曾有老師借用錄影機，教務處都會盡量滿足老師需求。另外，系所也會提供老師經費，讓老師購買一些設備，由系所自行處理。

陽明交大則表示，校內遠距設備早在疫情前就設置的非常完善，也有在推老師上課錄影，確實部分老師有在家上課需求，但以個人麥克風等為例，其實是自己教學上需要準備的東西。輔大強調，老師若有需要，學校都會統計，再統一採購，且每一系都會問過老師需求。

教育部回應，109年疫情發生時，已補助學校自109年1月15日起至110年6月30日所需經費，包括防疫經費、遠距教學錄影設備及支援性數位助理等，約計3.62億元，另為持續不間斷協助學校減輕疫情所造成的辦學衝擊，教育部110年業籌措約2億元經費補助學校110年7月1日起至111年6月30日所需相關費用。

教育部提到，除上述經費補助外，也已同意學校得以校務基金、私校獎補助或高教深耕計畫經費等支應相關防疫及教學研究配套需求。

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