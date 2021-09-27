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機車踏板「掉出半個小人」！後方車主見真相震怒　網狂嘆無解

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小朋友差點從機車上摔下。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位車主今（27）日上午在街頭目擊驚險一幕，忍不住將行車紀錄器影片擷取下來，PO到臉書《爆怨公社》開罵，「今天速度不快用腳接住了，下次要是沒接住，後車也來不及反應呢？」原來是有女子騎機車時，讓小孩站在腳踏板上，結果孩子差點摔下車。影片一出，不少人也狂冒冷汗「好危險！」

車主貼出一段27秒的影片，只見一位女子騎著機車，從背後看過去並無異狀，但原PO跟了一小段路後，突然看到龍頭處有「小人」掉出。原來女騎士似乎載著小孩，過程中不知為何，孩童險些從行進中的機車摔下。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小孩疑似站在腳踏板上，不知為何整個人差點掉下機車。（圖／翻攝自爆怨公社）

幸好女子反應快、用腳勾住小孩，也緊急停在分隔島之間，扶好孩子之餘，還拍了幾下小朋友，似乎是在教訓小孩亂動。這一幕讓車主不禁直嘆「之前政府一直強調腳踏板不要載小孩，一堆家長還砲轟說政府不知民間疾苦，但就是有影片這種事情會發生」，萬一沒接住，後車也來不及反應，後果不堪設想。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女騎士緊急暫停在兩個分隔島中間，看得不少人心驚膽跳。（圖／翻攝自爆怨公社）

影片一出，就有網友也開罵，「太恐怖了……萬一後車閃避不及」、「那些人只在乎方不方便，不在乎危不危險」、「台灣一堆3貼的，講也是白講，出事害人又害己而已。」不過，也有人直嘆無解，「有問題的是大人，小孩站不穩應該用安全帶背著！不是每個家庭都有能力買車！」、「看到人家騎車載小孩就鼓吹不要生，這種邏輯還真的好笑」、「買車或不買車不是重點，這種人，開車也是危險。」

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