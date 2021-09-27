「車狂」遭轟7槍畫面曝！案底一長串：重油門拒捕屢衝撞　腹中彈

▲蘇嫌因多次竊取電纜線而遭通緝，27日在三義的休息站企圖開車衝撞員警，遭警連開7槍，腹部中彈被制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉知名的車亭休息站，27日中午近1時發生警匪槍擊事件；1名蘇姓通緝犯欲開車衝撞上前盤查的員警，遭警方連開7槍制止，其中1槍打中蘇嫌右腹部，經送醫急救後，目前已無生命危險。據了解，蘇嫌有恐嚇、竊盜等多項前科，更多次開車衝撞員警拒捕；最近因連續偷竊電纜線遭警通緝中。

警方表示，蘇嫌有恐嚇、竊盜、詐欺等多項前科，最近因連續在苗栗縣通霄、三義及銅鑼等地區，竊取台電公司的電纜，而遭到通緝。27日中午警方接獲通報，稱蘇嫌出沒在三義車亭休息站，員警到場後立即以巡邏車堵住他的去路，並敲窗喝令下車，蘇嫌見狀直接啟動引擎試圖開車衝撞，遭警方朝輪胎及車窗連開7槍還擊，打中腹部送醫急救。

▲蘇嫌中彈送醫後，警方還是加強戒備，如臨大敵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，蘇嫌在2016年7月間，因擄鴿案的恐嚇得利罪和竊盜罪，被檢方發佈通緝。當時蘇嫌因打赤膊開車被巡邏車發現有異，準備上前攔查時，蘇嫌佯裝受檢，隨後加速逃逸，直到失控撞上醫院地下道前護欄後赤腳棄車逃逸，但最終不敵年輕力壯的員警，而遭到逮捕，更在車上查獲安非他命及吸食器。

然而，蘇嫌2019年8月出獄後，顯然獄中生活並無改變他，事隔不到1年，又因恐嚇及詐欺遭到通緝；2021年3月份，蘇嫌開車在一處路口等紅燈時，被跟蹤的員警一擁而上上前攔查，但蘇嫌加足馬力，不顧周遭民眾安全，連闖好幾個紅燈後逃逸無蹤。

▲▼蘇嫌在2016年7月及2021年3月，都因被通緝而拒捕逃跑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方27日獲報後，了解蘇嫌的狡猾行徑，才會以巡邏車先堵住去路，果然還是準備駕車衝撞，只是這次卻遭到警方開槍還擊，栽了個大跟斗，也暫時結束了他逃跑的人生。

►浴血男躺地畫面曝！醉駕過彎後「受驚嚇」 鏟斷電桿卡水溝