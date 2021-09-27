影／色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她　家長狂抖：好可怕

記者陳羿妏／綜合報導

某補習班大樓今年8月間疑似出現色狼尾隨女學生！有網友於臉書社團「小一聯盟」PO出一段監視器影片，一名女學生由母親送抵補習班大樓後，下車準備按電梯，同時間，一名可疑男子卻一路尾隨女學生進大樓，所幸女學生母親機警察覺有異，便大叫女學生名字，化解危機。影片曝光後，家長們直呼「天啊！好可怕」。

透過影片可以看到，一名補習班的班主任透過線上會談，分享一段補習班女學生遇到疑似色狼尾隨的事件；他搭配著監視器畫面解說，事發當時女學生從母親車上下車後，便步行進入大樓，準備按電梯上樓至補習班，孰料，同時間一名身穿白衣的可疑男子卻立刻在騎樓停好車，一路尾隨女學生進到大樓。所幸，女學生母親機警地呼喊等待電梯的女兒，女學生才轉身走出大樓，並未發生任何事。原來，這名母親把男子的行徑全看在眼裡，早已察覺不對勁，趕緊叫女學生回車上，同時也打電話到補習班，請老師下樓帶孩子到教室內。

▲男子(右)看到女學生(左)下車要進大樓，立刻停好車。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲女學生(左)聽到母親呼喊名字走到外面，同時間男子(右)走進大樓。

這段時間，白衣男子走進大樓後，作勢先量體溫、填寫資料，但見到女學生走出大樓外，他竟待在一樓四處張望，也不上樓，結果後來眼見女學生暫時不會出現，才搭電梯上了10樓，不過詭異的是，他卻走樓梯下樓，行徑相當可疑。

▲男子量體溫後填寫資料。

班主任提到，接獲通知後，他先看一下監視器影片，認為白衣男子可能會有不軌行為，因此不可能放男子離開，再加上該大樓算是辦公大樓，人員控管有點困難，便質問對方「你剛在幹嘛？」想說要嚇唬對方，結果男子一邊甩腳，一邊竟回嗆「不然報警啊」，因此他最後真的報警了。

▲▼班主任(黑衣、左)衝下樓直問，男子(白衣、右)還反嗆「報警啊」。

班主任表示，等待警察前來時，他見男子試圖想離開現場，便站在對方後面抓住不放，管理員也相當機警，知道要拉下鐵門，以防男子心虛想落跑，而直到警方到場後，男子還說他妨害自由。

班主任藉著這影片提醒分校的主任們遇到怪人，該如何應對，注意孩子的安全。網友們看完也紛紛留言「幸好家長沒有車開了就走」、「請問可以分享影片嗎？這種事情真的太可怕了，想分享提醒大家」、「死變態！還好家長叫回孩子！這補習班很棒，積極處理。」「感謝提醒！真的很可怕！」「天啊！好可怕」。

▲網友PO出監視器畫面提醒。

▲網友留言。