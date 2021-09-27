縱火動機曝！三峽高中生「滑手機被罵」…把4家人反鎖屋內放火

▲三峽少年不服爸媽管教竟縱火，還將4名家人反鎖屋內。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區學成路一處社區27日凌晨3時許發生火警，起火戶4人一度受困陽台！據了解，起火點在16歲大兒子的房間，但警方清查卻發現，大兒子無故離家失聯，人於上午8時許被警方尋獲，他坦承「點蠟燭縱火」，稍早縱火動機曝光！

回顧整起事發經過，該社區大樓為14樓高的建築物，起火戶內住5人，包括47歲的柯姓男屋主、屋主的47歲陳姓妻子、16歲長子、14歲次子以及12歲么子。火警發生當下，柯姓屋主在房間內聞到怪味，起床察看後發現，家中玄關等多處起火，隨即叫醒屋內其他人。

4人跑到住家大門口試圖逃生，卻驚覺門打不開，趕緊報警處理，並跑到後陽台求援，所幸4人均被雲梯車救下。事後該家庭發現，大兒子下落不明，電話也不通，焦急地向警消詢問，但消防拉水線入屋內搜索，卻沒有發現有人員受困。

▲▼屋內4人順利上雲梯車獲救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

經調閱監視器畫面才發現，大兒子於凌晨3時02分自行走出社區，不久後房間就起火了，但人卻因沒帶手機斷聯。警方追查後，上午8時許在鶯歌火車站附近超商找到柯家大兒子。

大兒子向警方坦承，自己曾點燃蠟燭。據悉，該名大兒子先點燃蠟燭，燒書房的桌腳，接著再走到玄關燒鞋櫃，最後走到弟弟臥室內點火，隨後便將鑰匙插在門上，將家人反鎖在屋內，自行離家。

稍早大兒子縱火動機曝光！他向警方坦承，是與家人吵架，一時負氣才會點燃家中蠟燭引發火災。據了解，大兒子喜歡玩手機、看電視，因此被父母出言管教，不料，他竟心生不滿縱火。全案詢後依少年事件處理法及公共危險、殺人未遂移送法庭偵辦。