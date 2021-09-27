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14歲少女遭學姐體罰！深蹲150下「終身傷殘」…原因竟是一包零食

▲▼14歲少女遭學姐體罰。（圖／翻攝陸媒）

▲14歲少女遭學姐體罰，導致終身殘疾。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

四川省瀘州市14歲的少女彤彤（化名）在宿舍遭到學姐體罰，深蹲了150下，導致終身殘疾。對此，家屬與校方協商後續賠償，遲遲沒達成共識，彤彤的母親也相當擔心，希望學校能夠負全責，準備採取法律途徑。

綜合陸媒報導，彤彤2020年間住校，被發現寢室的床上有一包零食，因此遭到樓長學姐懲罰，不但要做150個深蹲，還要交千字檢討報告，當時輔導老師就站在一旁，卻沒有出面阻止。

彤彤的腳踝曾受過傷，當時將近康復，害怕劇烈運動會再度受傷，因此希望「可以不做」，卻遭到強烈反對，無奈之下只能完成體罰。

後來完成體罰，彤彤腳部刺痛，隔了一週回家，被媽媽發現走路一瘸一拐，才被帶到醫院檢察。不過，經過連續好幾週的治療，狀況依舊沒有好轉，最後只能住院治療，此時才被發現，腳部已經受到不可逆的損傷，被判定十級傷殘，關節功能受損80％，終身只能拄柺杖走路。

▲▼14歲少女遭學姐體罰。（圖／翻攝陸媒）

▲14歲少女遭學姐體罰，圖為事發學校大門 。（圖／翻攝陸媒）

彤彤殘疾以後，課業因此受影響，不但留級了一年，還因此被診斷為抑鬱狀態。彤彤相當崩潰，那包零食根本不是她的，是室友丟在她床上，樓長、輔導老師卻完全不聽，執意要懲罰，才導致這種狀況發生。

彤彤後來變得易怒、有自殘傾向，讓母親十分不捨，雖然校方支付了醫療費用，但後續賠償的事宜，雙方並沒有達成共識。

彤彤的母親說，此次體罰事件，導致女兒一輩子都得拄柺杖，治療、復健的費用也不曉得還要多少，希望校方能夠負責。

由於遲遲沒有達成共識，當地教育局也介入處理，希望彤彤的母親透過司法程序，釐清學校的責任，並用法律維護自身權益。目前案件仍在協商當中，詳情仍待釐清。

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