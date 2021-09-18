查毒破門驚見手銬男屍　4煞電擊棒塞嘴狂電+灌毒：他出賣我

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

北市中正一分局執行安居專案，在文山區攻堅破門赫見地上倒臥1具屍體，手上還有手銬，現場將主嫌帶回，事後追查3名凌虐死者的嫌犯到案，主嫌供稱，懷疑死者出賣自己，害自己被警察抓，才會凌虐對方，並用電擊棒塞進死者嘴巴，甚至還強行灌毒害死吳男。

警方調查，在14日下午3時許，於北市文山區景福街一處民宅攻堅時，破門後赫然發現1名24歲的吳姓男子倒臥地上，還被手銬綁住沒有呼吸心跳，且屍水已經流出死亡多時，現場有29歲的張姓男子以及另外2名分租的房客在場，警方將人帶回偵辦。

▲張姓嫌犯懷疑被吳姓死者出賣，所以將吳帶至租屋處「體罰」，沒想到灌毒導致身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現在警方攻堅進入後，1名43歲的王姓男子從後窗逃逸，還有另名40歲的盧姓男子也涉案在內，除了陸續將2人逮捕之外，也在信義區逮捕35歲的謝姓男子，另外也抓到協助盧男逃逸的江姓女友等2人。

張男原本不願配合警方調查，稱不知吳男怎麼會死掉，事後才坦承，因為日前被新北市警方查獲毒品，認為是吳姓男子出賣自己，所以才設局將吳帶到租屋處，原本要給他一個教訓，但沒想到人竟然死掉了。

▲謝姓男子發現張嫌在凌虐吳姓死者，還找來盧、王助陣，將電擊棒塞進死者嘴巴狂虐。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也查出，35歲的謝姓男子到租屋處找張嫌，發現吳在場被凌虐，更狠心叫來王、盧2人一起「體罰」吳姓死者，甚至還要對方做伏地挺身等體罰，又將電擊棒塞進吳男嘴巴狂電，最後還強灌吳毒品，檢警相驗初步認為吳男可能因異物卡喉嚨被噎死。

盧、謝2人先行離開張嫌的租屋處，警方在14日破門攻堅時，王嫌也從後門逃逸，最後警方陸續在16日於新竹逮捕王嫌，另外於信義區逮謝嫌，又在18日凌晨帶回盧姓男子以及協助盧逃逸的江姓女友以及另名友人。

警方在現場也查扣神仙水、安非他命、K他命以及吸食器以及空白分裝袋等證物，2名在場的不知情房客經送辦後無保請回，涉案的張、謝、王以及盧嫌等4人依毒品、殺人罪送辦，另外協助藏匿盧嫌的江姓女友及其友人也送辦，而張姓主嫌則遭檢察官聲請羈押。

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