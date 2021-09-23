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中學宿舍「夜店」式收費　「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

▲河南開封六四六中學天價住宿費惹議。（圖／翻攝大河報）

▲家長爆料河南開封六四六中學天價住宿費且只收男學生費用。（圖／翻攝大河報）

記者魏有德／綜合報導

河南開封六四六中學遭家長爆料，宿舍內一間住24個學生，一年費用5000元人民幣（約2.1萬元新台幣），同時，只有男生要收取費用，女學生則不用交錢，校方還規定，交錢只能用現金，暨沒有收據也沒有發票。對此，校方表示，學生入住的是六四六基地，該基地是委外經營，收費標準也是該管理公司制定，和學校無關。

▲河南開封六四六中學天價住宿費惹議。（圖／翻攝大河報）

▲六四六中學相關人員將責任推給宿舍管理方。（圖／翻攝大河報）

《大河報》報導，家長王先生表示，開學時在家長會上，老師突然說了一句，「告訴所有男生家長一個不幸的消息。」所有初一男生需要交納每年5000元（人民幣，下同）的住宿費，這讓很多家長提出質疑，「為什麼女生不交，其他年級的學生不交，一年5000元的收費標準是如何制定的？」

王先生和其他家長儘管心中有疑問，但還是乖乖繳完費用，並前往參觀孩子們要居住的「宿舍」。經過現場實勘，王先生表示，宿舍是簡易房構造，一間安置12張上下舖床位，「我們心裡肯定不平衡，宿舍條件這麼差，還不如人家沒有交費的！」

對此，校方一位高姓負責人表示，因為學校宿舍有限，初一男生無處住宿，六四六基地處（即東方地球物理公司開封基地管理處）便建造了一批宿舍，家長們要求把孩子們安置在這批宿舍裡，「5000元的收費標準是基地處制定的，沒有收據也是他們的事兒，和學校無關；六四六中學隸屬於開封市，和六四六基地處沒有隸屬關係。等到明年，初三學生畢業，現在這批孩子就會搬到學校的宿舍。」

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