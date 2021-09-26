立院副院長蔡其昌主持　第二護國神山台灣資安產業發展協會成立

▲台灣資安界巨頭聚集，在立法院副院長蔡其昌與會主持成立「台灣資安產業發展協會」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文上任推出「資安即國安」國家發展藍圖，今年初國發基金預計投資三十億台幣深入資安新創產業，國內資安產業已有共識，資安界有共識整合各自精擅領域，共創台灣第二座護國神山！為促進台灣資訊安全產業合作發展。

25日台灣知名資安產業包含安華聯網、盧氪賽忒、三甲科技、安創資訊、資策會資安鑄造廠以及台灣校園資訊安全推廣暨駭客培育協會、台灣數位安全聯盟、台灣資訊安全聯合發展協會等創辦人、核心成員共籌組成台灣資安產業發展協會。

台灣資安產業發展協會成立當天；包含立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、張廖萬堅、高虹安、經濟部次長林拳能、經濟部工業局組長林俊秀、以及經濟部投資台灣事務所、芬蘭商務辦事處、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處均親自出席。

席間國內資安領域富有盛名的學者專家也應邀出席，包含逢甲大學跨領域設計學院教授佘日新、逢甲大學資工系主任李榮三、教授林子煒、蔡國裕、郭崇韋博士、元智大學教授黃正達、屏東科技大學教授翁麒耀，橫跨台灣資安產官學界專家均出席盛會。

「台灣資安產業發展協會」籌創會商後，25日由ZUSO 如梭世代創辦人洪睿荃當選首任理事長，並由資策會資安鑄造廠總經理毛敬豪擔任副理事長。該協會秘書長則由盧氪賽忒股份有限公司執行長沈家生擔任。

洪睿荃就任表示：台灣資安產業發展協會將以「深耕台灣，拓展全球。」並以促進台灣資安產業高速發展為目標、將投入「發展創新技術」、「培訓資安人才」、「促進新創交流」、「引領產業突破」四大方向來推動產業發展。

洪睿荃提到，台灣資安防護的提升，除了業界專家努力，也需要資安法規在立法層面上的支持，對於類似 SECPAAS 這類針對資安產業的規劃，提升台灣產業資安防護能力。

立法院副院長蔡其昌、經濟部林全能次長與會都表明對資安產業後續發展的支持，也肯定台灣資安產業發展協會的發展宗旨、該協會期許整合台灣資安產官學界的技術力量，齊力讓台灣資安產業成為台灣第二座護國神山！

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