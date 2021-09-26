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60歲大叔「在公車拉屎」！司機崩潰到懷疑人生：噁心到2天吃不下飯

▲▼南韓一名60多歲男性乘客竟在公車上隨意大便。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲60多歲男子從水原世足競技場站上車。（圖／翻攝自論壇보배드림）

記者羅翊宬／編譯

公車司機最怕載到難搞的奧客，尤其是隨意嘔吐的醉漢。南韓一名公車司機發文抱怨，他表示日前載到一名外貌看似正常的60多歲大叔，期間公車行駛經過隧道，然而沒想到在收班時，才在公車尾端座位看到一坨屎，調閱監視器後發現是大叔所為，令他氣得大罵，「我已經連續2天噁心到吃不下飯了！」

根據韓媒《News1》報導，該名司機本身負責開首爾、京畿道地區的廣域公車（광역버스，連結都會區市中心、郊區的公車路線），他在知名網路論壇Bobaedream發文表示，之前總是認為「在公車拉屎」是從資深司機前輩聽來的都市傳說，沒想到不久前卻被迫親身經歷，只好彎下腰打掃乘客遺留下來的糞便，讓他直呼崩潰。

▲▼南韓一名60多歲男性乘客竟在公車上隨意大便。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲▼男子形跡可疑。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲▼南韓一名60多歲男性乘客竟在公車上隨意大便。（圖／翻攝自論壇보배드림）

他在文中表示，「你如果急著上廁所，我可以在高速公路上放你下車解放，你是因為在市區拉屎太丟人，才在公車行駛至隧道時拉屎嗎？假設南山隧道長10公里，恐怕不曉得你會在車上做出什麼骯髒事。」

該名司機放上數張這片，描述事發經過。他表示，2021年9月24日周五上午11時，一名60多歲的中年大叔從水原世足競技場站上車，一直坐到首爾車站才下車，然而在調閱監視器後才發現，當公車行駛至南山隧道時，行跡鬼祟的男子竟然在尾端坐位彎腰拉屎。

▼男子若無其事下車。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲▼南韓一名60多歲男性乘客竟在公車上隨意大便。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲▼南韓一名60多歲男性乘客竟在公車上隨意大便。（圖／翻攝自論壇보배드림）

▲司機收班打掃時赫然發現一坨屎。（圖／翻攝自論壇보배드림）

司機氣得大罵，「在公車上拉屎很爽嗎？公車並不是廁所！即便在車內亂丟垃圾、甚至因為酒醉而亂吐也都無妨，但是在公車上大便到底是想怎樣啦！你所支付的2800韓元（約新台幣65元）車資並不包含清潔費用耶。因為你的大便，我已經連續2天食不下嚥，雖然今天開的車與昨天不是同一輛，但只要一想到那個畫面就會噁心到乾嘔。」

司機最後在文中呼籲，「拜託一下，垃圾請丟到垃圾桶、想嘔吐就請吐在配置在每個座位的塑膠袋，想拉屎......麻煩請去廁所！」

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