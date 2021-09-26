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金與正支持兩韓「終戰宣言」：相互尊重下可能舉行南北韓高峰會

▲▼金與正向美國喊話，別再做白日夢自我安慰。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正表示南韓若不抱持敵對態度，兩韓就有機會恢復關係。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾25日綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正今天發表聲明說，在公正性得到保障且相互尊重情況下，有可能舉行南北韓高峰會。這是金與正於2天內第2度發表有關南北韓關係的談話。

法新社報導，繼南韓總統文在寅21日於聯合國大會演說時，提議由兩韓及美國，或是兩韓、美國及中國共同宣布正式結束韓戰後，金與正昨天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話指出，文在寅提議發表終戰宣言「是個好主意」，只要南韓不再保持敵對態度，就有可能討論恢復關係。

1950年至1953年的韓戰以停火落幕，而非簽署和平條約劃下句點，嚴格來說南北韓仍處於交戰狀態。

金與正今天再透過北韓中央通信社發表聲明指出，只有在公正性得到保障且相互尊重的情況下，她的哥哥金正恩與南韓總統文在寅才可能舉行南北韓高峰會。她也說，南北韓透過建設性對話，可儘早解決發布終戰宣言和舉行兩韓高峰會等事宜，並稱兩韓沒必要在相互誹謗和脣槍舌戰上浪費時間。

金與正重申昨天的呼籲，要求南韓捨棄不公平的雙重標準、敵對政策和言行，顯然是指文在寅批評北韓最近試射飛彈。

南韓上週成功試射潛射彈道飛彈（SLBM），讓南韓躋身擁有此先進技術的少數國家之列。

北韓本月曾2度試射飛彈，一次涉及長程巡弋飛彈，另一次則是短程彈道飛彈。

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