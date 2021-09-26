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超兇「口罩人妻」爆紅！直播脫罩撞臉AV天后　網友評價超兩極

▲▼超兇「杭州鄭女士」露臉了。（圖／翻攝自微博）

▲「杭州鄭女士」好身材電暈網友。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在防疫期間民眾出門都必須佩戴口罩，也間接出現了許多「口罩正妹」。日前，浙江杭州一名鄭姓女士上節目維權，因口罩擋不住一對電力強大的大眼和雪白肌膚，此外，在鏡頭裡她穿著一件白灰色貼身T恤，讓S曲線完全展露出來，電暈萬千網友，大呼「鄭女士說的都是對的」。

今年5月底，浙江衛視《1818黃金眼》節目播出這集鄭女士維權個案，提及她搬了新家想換智能門鎖，於是找師傅來安裝，但師傅將方向裝反了，導致智能鎖從裡外都無法打開。

當時，師傅說明天再帶人來安裝，隨後就走了，導致媽媽及婆婆被困屋內，由於是新家還未有冷氣及煤氣，兩人餓了一晚。鄭女士決定聯繫節目組爭取消費權益，但節目播出後，網友的關注點完全歪樓，焦點落在鄭女士高顏值及豐滿的身材上，紛紛留言「懶得看內容，但我支持鄭女士」、「顏之有理」。

▲▼超兇「杭州鄭女士」露臉了。（圖／翻攝自微博）

▲超兇「杭州鄭女士」自爆曾是一名空姐。（圖／翻攝自微博）

之後，鄭女士瞬間在網上爆紅，她隨即順勢開設抖音帳戶做網紅，曾是空服員的她甚至穿上制服拍片，並大展歌喉，不到1個月已有逾80萬粉絲追蹤，高峰期一條影片點讚數高達35.8萬。不過，她所有影片都是戴上口罩錄製，沒法看清真面目。

鄭女士隨後開始「直播帶貨」，但銷量不太理想，當時就有網友強調，「不摘口罩就不下單。」

▲▼超兇「杭州鄭女士」露臉了。（圖／翻攝自微博）

▲她脫下口罩評價超兩極。（圖／翻攝自微博）

近日，鄭女士終於在直播時脫下口罩，露出「廬山真面目」，滿足民眾對她樣貌的好奇。沒想到，鄭女士的真實樣貌曝光後，卻引起兩派網友論戰。

持正面意見的網友表示，「鄭女士果然是對的」、「皮膚吹彈可破，屬實是沒啥可說的了」、「成熟的韻味讚」、「有點像是深田詠美（深田えいみ）老師」。不過也有一部分網友大呼幻滅，「鄭女士還是把口罩戴回去吧」、「翻車了翻車了」、「覺修鎖師傅被冤枉了」、「整容臉」。

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