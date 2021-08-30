不想寫！趁機偷捐出「暑假作業」　女童被抓包：怕山區小朋友沒得寫

實習記者陳妙津／綜合報導

浙江杭州一對母女到快遞點想捐贈圖書，快遞員查看清點時發現裡面被混入一本還沒寫完的暑假作業，媽媽見狀傻眼質問女童「之前不是說暑假作業已經寫完了嗎？」，女童則心虛回「怕家中困難的小朋友沒有作業寫」，所以想把作業也分享出去，氣得媽媽一把拉過她的手說，「跟我回去寫作業」。



綜合陸媒報導，從監視器畫面可見，女童身穿白色公主裙一蹦一跳地走進杭州某快遞點，媽媽緊跟其後，一同前來捐贈圖書，接著快遞員一一拿出圖書類型查看打包，女童有些不自然地看了看媽媽，發現媽媽沒有反應，暗鬆了一口氣。

▲女童想把沒寫完暑假作業捐出被抓包，無奈開始「趕工」。（圖／翻攝自越牛新聞）





沒想到此時快遞員找出一本橙色的練習冊，發現是暑假作業後表示，「暑假作業寄不了，而且還沒有寫完，為什麼要捐呢？」女童聞言了摸頭髮、神色緊張，一旁划手機的媽媽一把接過練習冊翻了翻，傻眼問女兒「之前不是說暑假作業已經寫完了嗎？」，女童戰戰兢兢地回應「把暑假作業分享給家裡困難的小朋友」，氣得媽媽一把拉住女童回家「趕作業」。



女童媽媽表示，她在家裡翻找不看的圖書時，女兒特別配合，還幫她一起打包，沒想到臨出門時趁她不注意，竟悄悄把不願意寫的暑假作業放到了袋子中想要逃避，目前，女兒已開始惡補作業了。



新聞一出，網友看後都笑翻，「留給妳的時間不多了」、「山區小朋友謝謝妳啊哈哈哈」、「我想起那個家裡起火把書包扔進去的熊孩子」。還有網友熱心分享處理暑假作業的種種辦法，「永遠都是最後兩天的振筆疾書」、「經常補不完，開學第一天假裝沒帶」、「只寫前面五頁和後面五頁」、「不想做作業，都是丟給弟弟幫我撕掉」。