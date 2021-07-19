電動機車行駛中爆炸！父載女兒「燒成人形火球」慘烈畫面曝光

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州玉皇山路上18日發生一起爆炸事故，造成一家三口受傷，其中年幼的女兒已經被醫院下達3次病危通知書。當時，兩輛正在行駛中的電動機車，其中一輛突然爆炸自燃，現場火光沖天，濃煙直冒。傷者家屬稱，爆炸車騎載的是父女，後面單獨騎一輛的是妻子，當時他們到圖書館去買書，剛出門不久就發生了事故。

綜合陸媒報導，短短10秒，附近保全、路人、過路司機紛紛站了出來，1分鐘時間迅速把火撲滅。

▲電動機車行駛中爆炸。（圖／翻攝自影片）

事故發生後，交警部門對電動機車進行調查。現場照片顯示，電動機車因為起火已經被燒成了黑色支架。有目擊者說，起火原因可能是電瓶突然爆炸，導致車上人員躲避不及，造成受傷。

周邊某療養院的保全莊師傅，是最早目擊起火並參與救援的人之一。他回憶說，起火後，男子顧不上自己身上有火苗，而是直奔周圍的保全室去借滅火器，再折返回來撲救；而小女孩的媽媽則拼了命把女兒從火中拉出來，並試圖撲滅女兒身上的火。

▲電動機車被燒成支架。（圖／翻攝自影片）

莊師傅說，他當時用光了兩瓶滅火器，但似乎並沒辦法完全把火給撲滅。隨後，周圍的人也趕緊打了急救電話和消防電話求助。「小女孩目測差不多10歲左右，」莊師傅說，「女孩媽媽因為幫女兒滅火，自己也有點燙傷。」

從現場拍攝的照片來看，男子所穿衣物被火燒毀嚴重，胸口皮膚通紅，衣服只剩袖子，並因為高溫和部分皮膚粘在了一起，萬幸的是，男子意識還算清醒。隨後，救護車趕來現場，將3人分別送往醫院救治。

▲母親癱倒到醫院地上。（圖／翻攝自影片）

目前，醫院透露，小女孩已經收入SICU（外科重症監護室），全身大面積重度燒傷；小女孩的爸爸也全身約90%燒傷面積，還在搶救中。