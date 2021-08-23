杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬　螞蟻集團：相關人員入股為謠言

▲浙江杭州市委書記周江勇。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央紀委國家監委21日突宣布，現年54歲的杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。據了解，周江勇任內大陸推動城市數位化，是大陸政壇的明日之星，不過，在他無預警遭查落馬時，陸網便傳出他與家人疑在螞蟻集團IPO前突擊入股，因而被紀檢單位盯上。

▲位於浙江杭州的螞蟻集團總部。（圖／CFP）

《北京日報》報導，螞蟻集團昨（22）日在官方微信公眾號發出聲明稱，對於網傳相關人員「入股螞蟻集團」的不實消息，螞蟻集團在此前IPO發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。螞蟻集團也從未與謠言中提及的律師事務所及律師展開任何形式的業務合作。

雖然中共中央紀檢監察單位尚未公開周江勇被查的情況，但陸網自21日至22日便傳出有關其家族涉嫌在當地一家公司（影射為螞蟻集團）IPO前突擊入股的說法，此外，周江勇和近期被查的其餘寧波籍同鄉官員密切往來也備受外界關注。

據悉，周江勇落馬時毫無徵兆，前一日他還主持杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次（擴大）會議。周江勇在會上表示，要以壯志斷腕的決心，持續推動低碳發展，全面引領綠色轉型，率先探索形成以綠色低碳為導向的高質量發展新路子，為全國全省碳達峰碳中和貢獻杭州力量。

周江勇為浙江寧波人，現年54歲，是浙江省委圈中最年輕的常委，同時，他還有個「之江新軍」的身份。「之江新軍」廣義來說是指大陸國家主席習近平在浙江擔任省委書記時，延攬或提拔的部屬幹部。多名「之江新軍」成員近年在大陸政壇歷練後逐漸受到重用，因此，「政壇新星」周江勇的落馬也讓輿論掀起熱議。