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退伍軍人「絞肉機碎屍」初戀！淚曝動機：我愛她　法院重判死刑

▲▼杭州殺妻碎屍案。（圖／翻攝自）

▲死者最後畫面。（圖／翻攝自小強熱線）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市去年曾發生一起震驚全大陸的殺人分屍案，杭州許姓退伍軍人趁老婆睡著，悶殺對方，再用絞肉機碎屍沖入化糞池，之後謊稱妻子離奇失蹤，對外張貼尋人啟事懸賞10萬元人民幣（約42萬元新台幣），期間多次裝不知情冷靜受訪。26日，浙江省杭州市中級人民法院對該案宣判。

據陸媒報導，此前的庭審中，在法庭上，許男曾哽咽稱，「我愛她，但我也恨她，曾想過自殺，心里的矛盾始終無法釋懷。」

據悉，1988年，許男和來女相識後很快確定戀愛關係，3年的初戀，兩人的感情不斷升溫，就在談婚論嫁時，卻因各種原因無奈分手。「分手後，我們各自成家，後來突破重重阻礙走到了一起，」2008年，時年43歲的許男和39歲的來女登記結婚，婚後兩人生育了一個女兒。

「前10年我們關係很好，家庭美滿，之後有了矛盾，有了隔閡，但也和其他夫妻一樣，只是小矛盾，」許男說，慢慢地兩人之間的矛盾越來越深，盡管夫妻不和，卻還要在鄰居和外面人前保持和睦關係。

許男說，「我心里的煩悶始終無法排解，那段時間我心態都不正常，2020年7月初的時候甚至有到樓頂想過自殺，但沒有勇氣。」在他看來，兩人主要矛盾是因妻子對他「沒用」看法的越來越深，「我是外地人，她總是埋怨我沒用，只要发生了矛盾，她就對我進行辱罵，拿起邊上的東西砸我，有一次還砸傷了我的眉骨，女兒也在現場。在家庭經濟中，她用理財平台和基金，我炒股票，錢都歸她管，有時還埋怨我不給她買禮物。」許男稱，因為女兒的教育問題，兩人也多次发生爭吵，「她從來不讓我管女兒的學習，孩子的成績越來越差。」

家庭經濟、孩子教育、妻子埋怨，讓許男對來女產生了越來越大的怨念。2019年，因為房子的問題，兩人矛盾再次激化。「2019年底有了新房子後，妻子把房子登記在她的名下，又因裝修問題，多次爭吵，我心里不高興，」許男說，「加上妻子之前犯過錯誤，我心里始終無法釋懷。」

▲▼杭州殺妻碎屍案。（圖／翻攝自）

▲杭州殺妻碎屍案宣判。（圖／翻攝自杭州中院）

法院經審理查明，許男與被害人來女是夫妻，因感情、經濟等方面的家庭生活矛盾，許男對來女心生怨恨，陸續購買安眠藥及切割機等工具，預謀殺害來女。

2020年7月4日晚，許男在來女睡前飲用的牛奶內投入安眠藥，待妻子飲用後在床上昏睡之際，採用膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式殺人。

之後，許男將屍體搬至廁所進行肢解，後分散拋棄。作案後，兇手編造虛假信息，對外謊稱來女失蹤，逃避偵查。同年7月22日，公安機關篩查小區化糞池發現來女的部分人體組織，於隔天將許男抓獲歸案。

浙江省杭州市中級人民法院今（26日）下午對被告人許男故意殺人刑事附帶民事訴訟一案進行公開宣判，以故意殺人罪判處被告人許男死刑，剝奪政治權利終身；判決其賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失20萬元人民幣（約新台幣87萬元）。

法院審理認為，許男有預謀地將來女殺害，行為已構成故意殺人罪。該案事實清楚，證據確實、充分，許男有預謀地故意殺人，又碎屍滅跡、編造虛假信息，掩蓋罪行，主觀惡性極深，犯罪手段特別殘忍，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，法院遂作出以上判決。

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