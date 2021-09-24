慈孝文化節開幕　洪秀柱視訊致詞：這是中華民族生生不息的養分

▲第七屆慈孝文化節在杭州開幕。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第七屆慈孝文化節22日在杭州開幕，9組來自大陸各地的慈孝人物或團體獲獎，大會也邀請2021慈孝文化大使、前奧運桌球冠軍鄧亞萍出席盛典。此外，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱也透過視訊致詞、共襄盛舉。

▲洪秀柱透過視訊參與慈孝文化節。（圖／主辦方提供）

洪秀柱表示，因疫情關係無法親自出席2021第七屆慈孝文化節，但透過視訊仍可和活動現場共話中華慈孝文化、同感中華慈孝精神，「慈孝是中華民族的傳統美德，是中華文明的倫理起點，也是海內外中華兒女的最大公約數。」

洪秀柱強調，即使在新時代背景下，傳統社會中由近及遠、由己推人的慈孝精神，仍值得奉行與發揚，「有了這種精神，我們就能處理好自己與家人、社會、民族、國家的關係，關愛他人、服務社會，在關鍵時刻為國家和民族利益挺身而出，盡責盡力。」

▲慈孝文化節串起年輕人與老年人，傳承慈孝文化。（圖／主辦方提供）

據了解，今年獲獎的9組慈孝人物或團體，分別是關注雪域高原婦幼健康的白瑪央金；以話劇傳遞國情的澳門《苦盡甘來》團體；以買代捐幫助山裡老人脫貧的公益項目「外婆的禮物」；主動「破戒」讓108名孕婦入羅漢寺產子的素全法師；讓特殊天使擁抱社會、給予「愛的港灣」的彎灣托管中心；為國撫育「三千孤兒」的草原母親；騎摩托尋子24年、電影《失孤》主人公原型郭剛堂；讓「孩子受教育，老人有尊重」的公益組織「爺爺奶奶一堂課」及民盟盟員、幫教未成年犯的「愛心奶奶」謝麗娟等。

本屆還將舉行「慈孝養老」論壇，聚焦社會養老、醫養結合、宗教養老等不同面向，就傳承發揚慈孝文化和解決老齡化進程中養老變革進行深入探討。

