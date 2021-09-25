快瘋了！竹市5校逾300學習檔被消失　新竹高工緊急動員：測災ing

▲118所高校的「學習歷程檔案」驚傳消失，各受影響的學校正一一通知學生上網查看檔案毀損程度。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者陳凱力／綜合報導

全台118校驚傳「高中學習歷程檔案」瞬間消失，受影響學校措手不及，教育部今（25日）下午發出聲明，逐一通知受影響學校，可儘速重新上傳檔案，但檔案遺失造成校方與學生心有餘悸，希望教育部能針對本次意外提出改進方案。

「學習歷程檔案」為108課綱開新增的申學方式，今年的高三生首屆開始上傳使用，稍早教育部公布受影響的118家學校名單，校方也緊急通知老師學生們敢快上網檢查，自己是不是被消失的名單、資料毀損程度為何。

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▲教育部陸續公布受影響的學校名單 。（圖／教育部提供）

本次受災戶的新竹高工表示，昨日資料上傳時一切正常，並未發生異狀，未料今天突然收到檔案遺失的消息，因適逢假日，校方只能先一一聯絡老師、學生上網測試，目前還無法掌握受影響人數以及程度。

新竹高工也表示，校方使用國教署提供的統一平台上傳資料，未預期會發生資料庫毀損意外，本次的突發狀況也給了大家一個當頭棒喝，後續應該會檢討資料庫備份等安全措施，至於本次遺失補救，仍待教育部公布具體作法，才能知道。

受災名單外的新竹高中則表示，學校非使用本次出問題的資料庫系統，未受影響，且校內自有一套備份系統，準時每日備份資料庫，可避免像本次的突發狀況。

同為受災戶的竹南高中則為不幸中的大幸，校方說，自己雖然同樣使用這次發生意外的資料系統，但是經過了解，校內部分老師有自行幫學生做資料備份、「後續還可補救」，目前還在一一清查受影響的學生數中，但影響程度應該不大。

新竹縣教育處表示，縣府目前轄下僅有六家高中為縣府管轄，大約2天前就有學生發現資料上傳有異常，學校也同時要求學生趕緊清查檔案是否受影響，目前確認有154個檔案被消失，學校也正協助學生補救。教育處表示，等檔案上傳完後，府內也會開始研議資料庫備份，以防萬一。

新竹市教育處統計，目前受影響的新竹高商、新竹高工、世界高中、香山高中、成德高中5校共有300多個檔案遺失，其中部分學校有額外設置大硬碟做備份，此外學校也都會提醒學生，即使資料上傳後，仍需自行留有備份，以防萬一，因此目前受影響程度應該不大，後續會再協助學生重新上傳。

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