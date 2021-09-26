下月國道加強取締！自撞「2死亡關鍵」出爐　6成罹難者都沒做這事

▲高公局統計，國道自撞死亡事故兩大原因為超速及未繫安全帶。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部高公局為響應交通部10月交通安全月「路口慢看停 行人停看聽」活動，將今年10月也訂為「國道交通安全月」，國道將加強取締超速、超載等違規。高公局表示，近2年自撞死亡事故多因超速及未繫安全帶導致，109年1月至110年6月30件自撞死亡事故，60％罹難者係未繫安全帶。

高公局表示，國道載重貨車翻覆事故，8成以上事故處理時間大於1小時。下月為「國道交通安全月」，高公局除加強國道服務區行人之交通安全外，並將「上車繫好安全帶、勿超速」及「國道載重車事故防制」2項主題納入國道交通安全月宣導重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，今年10月為「國道交通安全月」，將加強國道服務區行人穿越車道動線規劃及交通工程設施，並利用國道沿線資訊可變標誌與服務區電子看板加強交通安全宣導，提醒用路人繫安全帶、勿超速等行車，另協請國道公路警察局加強取締超速超載等違規執法。

▲高公局將今年10月訂為「國道交通安全月」，國道將加強取締。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局將於國道服務區檢視停車場至賣場、廁所之行人動線及交通工程設施是否完善，並搭配交通安全宣導布展活動，提醒用路人上車務必繫好安全帶，行車務必依速限行駛。另針對大型載重車(聯結車及大貨車)駕駛，在各服務區辦理有獎徵答活動，提醒載重車駕駛在裝載貨物及行車所須注意之規定及事項。

此外，高公局亦將協請國道公路警察局於國道交通安全月期間，針對超速、超載、裝載不穩妥、逃磅、胎紋不符規定、未繫安全帶、任意變換車道及未保持行車安全距離等違規項目加強執法。