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雪隧「慢速車示警系統」　國慶後再增3點！開太慢就公布車牌

▲▼ 。（圖／高公局）

▲雪山隧道設有慢速車示警系統。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

國道五號壅塞情形多，交通部高公局辦理慢速車示警系統，至8月底累計警示慢速小型車約6.3萬輛次，今年國慶連假（10/8）起，將再增加三處偵測設備。高公局表示，平均連續假期間，慢速車輛次比平日增4.3倍，其中約10％為累犯，主要分布地點在18-19K及20-21K等2處，多集中於壅塞時段。

高公局自109年12月30日起，於國道5號雪山隧道北向約18-19K(彎道段)、20-21K(直線段) 及26-27K (入口段)等3處外側車道啟用慢速車示警系統。

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第2階段則訂110年10月8日起於前揭地點附近之內側車道增加3處示警系統(如圖1、圖2)，當偵測到車速低於65公里/小時，與前車間距超過100公尺的慢速小型車，將利用下游之資訊可變標誌顯示該車輛部分車號，提醒該部車輛駕駛加速行駛。

▲▼ 。（圖／高公局）

▲雪山隧道慢速車示警系統分佈。（圖／高公局）

據統計，扣除新冠肺炎疫情三級管制影響月份，測得之慢速車周日每日約610-680輛(較平常日增加2倍)、平常日則約280-360輛、連續假期約1000-1800輛(較平常日增加4.3倍)。偵測到慢速車輛次佔整體車流比例平日約0.75%、週日約1.17%、連假約3.34%。

而慢速車主要分布地點在18-19K及20-21K等2處，約佔慢速車的88到92%。主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間。慢速車與前車間距大多落在100-120公尺(約佔42%)間，車速大多落在時速61-65公里/小時(約佔41%)。

▲▼ 。（圖／高公局）

▲▼ 。（圖／高公局）

▲高公局統計慢速車數量。（圖／高公局）

在第一階段實施後，周日下午尖峰時段，外側車道平均車速從34公里/小時，提升為38公里/小時，增加4公里/小時(+10.5%)。

高公局表示，由於在尖峰時段慢速車輛次較多，若不斷廣播可能會干擾其他駕駛。另外據統計，慢速車中約有一成左右為累犯（提醒兩次以上），高公局有掌握車牌，不過慢速車示警系統只有警示作用，不會用於執法，在非壅塞時段於雪隧車速低於最低速限的車輛，將由國道警察處以3000到6000元罰鍰。

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