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國慶「國5行車時間增7倍」　凌晨起連塞10小時！高公局曝好走時段

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

下月就是國慶連假，交通部高公局表示，南向車流最大量將落在連假第一天，北向車流最大量則是收假日。高公局除實施多項疏運措施外，也公布連假好走時段。

高公局表示，根據近年國慶日連假交通特性研判，假期間交通需求以旅遊旅次為主，交通量約為112到118百萬車公里，為平日的1.3倍，其中南向最大量預期出現在連假首日(10月9日)，南向交通量達平日1.5倍，北向最大量預期出現在連假收假日(10月11日)，北向交通量達平日1.4倍。

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高公局表示，西部國道南向楊梅到新竹、國一彰化路段車多，其中彰化路段由於仍在施工，年底前無法開放路肩，因此行車時間會比平常多五倍。

而國五仍是本次疏運瓶頸，因為雪山隧道只有兩個車道，行車時間比平日多五倍，國五南向車流在連假首日上午六點到下午四點都是高峰，北向在假期第二、三天也是車多，在中午後就會湧入車流，直到深夜車潮才會紓解，預計行車時間增七倍。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假期間高公局實施多項疏運措施。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局規劃多項疏導措施，如高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控、開放路肩、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，及0-5時暫停收費等。

高公局建議，10月9日及10日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。10月10日及11日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

▲▼ 。（圖／高公局）

▲國慶連假國道疏導措施。（點圖放大／高公局）


國慶連假管制措施
一、高乘載管制：
(一)110年10月9日及10日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)110年10月10日及11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、匝道封閉：
(一)110年10月9日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
(二)110年10月10日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。
(三)110年10月11日：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

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