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特斯拉、保時捷都能充！國道首座電動車充電站啟用　每度電優惠價9元

▲國道首個電動車快充站啟用。（圖／高公局提供）

▲國道首個電動車快充站於西螺服務區啟用。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

國內電動車市場逐年壯大，大廠Tesla去年掛牌量攻上6000輛。因應國內電動車趨勢，國道首座電動汽車快速充電站也於今日（9/23）啟用，即日起於國道1號北上西螺服務區提供電動車充電服務，可同時供應四台車輛電力。初期採會員制，每度電基本收費12元，近期試營運更推出每度9元優惠價。

交通部高公局表示，國1西螺服務區北上加油站停車位即日起可提供電動車快速充電服務，由北極星能源公司設置國道第一座電動車快充站，該站具備CCS1和CCS2雙充電介面DC直流快充設備，可同時供應四台電動車快速充電服務。

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高公局表示，目前CCS1多適用於歐洲車款，如保時捷、賓士、奧迪等旗下電動車款均適用；CCS2則適用於今年第三季推出的Tesla電動車款。本次也同時推出TAIL特爾電力電動車充電服務APP，掃描充電樁上的QR Code即能拔槍充電，初期採會員制，每度電基本收費12元，即日起至10月15日試營運期間則推出限時優惠，每度電僅9元。

高公局也說明，為配合政府電動車政策，以「廣設電動車充電樁，帶動電動車發展」概念，預計114年底前在國道沿線各服務區設置130格電動車充電停車位。西螺服務區北上加油站為第1站，未來將拓點至湖口、清水、東山三個服務區，最快明年三月前可營運。

高公局說，透過國道服務區交通運輸節點設置快充充電樁，提供用路人旅途充電服務，盼能減少電動車用路人的里程焦慮。

▲國道首個電動車快充站啟用。（圖／高公局提供）

▲高速公路局表示，預計114年底前在國道沿線各服務區設置130格電動車充電停車位。（圖／高公局提供）

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