▲向人間國寶致敬，文化部授證14位傳統藝師。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局今（25）日辦理「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，文化部長李永得頒授認定證書予14位保存者。文化部長李永得表示，今年選出14位人間國寶，呈現出台灣最多樣性的文化，更感謝所有的人間國寶堅持不斷，在各自的領域默默耕耘數十年，用精湛的技藝構成傳統文化藝術的多元面向。

授證典禮由亂彈戲保存者王慶芳與彭繡靜藝師，擔綱開場亂彈劇目《補缸》演出，與典禮伴奏苗栗陳家班北管八音團相互搭配，為典禮揭開序幕。

文化部110年度認定重要傳統表演藝術「恆春民謠」陳英、「亂彈戲」王慶芳、彭繡靜、「阿美族馬蘭Macacadaay」杵音文化藝術團；重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」嚴玉英、「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」陳利友妹、「排灣族tjemenun傳統織布」許春美、「賽德克族Gaya tminun傳統織布」張鳳英、「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「漆工藝」黃麗淑、「玉雕」黃福壽、「傳統木雕」蔡德太，以及重要文化資產保存技術「製鼓技術」王錫坤等人間國寶，代表國家對文化資產的重視。

李永得指出，文化部自2009年開始辦理「傳習計畫」，補助國寶藝師每月5萬元傳習鐘點費、傳習藝生每月1.5萬元學習津貼，以支持珍貴的技藝得以永續。傳習完成後，另有支持系統，讓傳統藝術同時具備市場性，未來也將規劃以多語言的方式，讓人間國寶的作品及故事向國際傳播。

文化部文化資產園區雅堂館也同步展出14位保存者的精彩展覽，從剪黏、泥塑、玉雕、傳統木雕、漆工藝，到原住民族織布之美，包含有傳統木雕的精雕細琢、賽德克族特有「經挑技法」的織工繁複細緻、傳唱一甲子的恆春民謠、亂彈戲的傳承不懈、阿美族馬蘭Macacadaay獨特的「自由對位」複音唱法等，以傳統技藝喚起人們的過往記憶。