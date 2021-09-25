　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

▲向人間國寶致敬，文化部授證14位傳統藝師。（圖／記者游瓊華攝）

▲向人間國寶致敬，文化部授證14位傳統藝師。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局今（25）日辦理「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，文化部長李永得頒授認定證書予14位保存者。文化部長李永得表示，今年選出14位人間國寶，呈現出台灣最多樣性的文化，更感謝所有的人間國寶堅持不斷，在各自的領域默默耕耘數十年，用精湛的技藝構成傳統文化藝術的多元面向。

授證典禮由亂彈戲保存者王慶芳與彭繡靜藝師，擔綱開場亂彈劇目《補缸》演出，與典禮伴奏苗栗陳家班北管八音團相互搭配，為典禮揭開序幕。

文化部110年度認定重要傳統表演藝術「恆春民謠」陳英、「亂彈戲」王慶芳、彭繡靜、「阿美族馬蘭Macacadaay」杵音文化藝術團；重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」嚴玉英、「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」陳利友妹、「排灣族tjemenun傳統織布」許春美、「賽德克族Gaya tminun傳統織布」張鳳英、「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「漆工藝」黃麗淑、「玉雕」黃福壽、「傳統木雕」蔡德太，以及重要文化資產保存技術「製鼓技術」王錫坤等人間國寶，代表國家對文化資產的重視。

李永得指出，文化部自2009年開始辦理「傳習計畫」，補助國寶藝師每月5萬元傳習鐘點費、傳習藝生每月1.5萬元學習津貼，以支持珍貴的技藝得以永續。傳習完成後，另有支持系統，讓傳統藝術同時具備市場性，未來也將規劃以多語言的方式，讓人間國寶的作品及故事向國際傳播。

文化部文化資產園區雅堂館也同步展出14位保存者的精彩展覽，從剪黏、泥塑、玉雕、傳統木雕、漆工藝，到原住民族織布之美，包含有傳統木雕的精雕細琢、賽德克族特有「經挑技法」的織工繁複細緻、傳唱一甲子的恆春民謠、亂彈戲的傳承不懈、阿美族馬蘭Macacadaay獨特的「自由對位」複音唱法等，以傳統技藝喚起人們的過往記憶。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院
嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」
瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救
快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！
黑澀會美眉李又汝脫了！火辣比基尼炸出雙球
快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

嘉南大圳驚見「半裸女浮屍」！下半身未著衣褲…全身腫脹身份待查

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

烏克蘭「長髮公主」30年沒剪過頭　每周只洗一次！造就2m柔順金髮

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

嘉南大圳驚見「半裸女浮屍」！下半身未著衣褲…全身腫脹身份待查

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

維密超模自曝反覆長痘辛酸史！靠3招秘訣成功告別下巴痘、閉口

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

錯過2次龍舟比賽…《全明星1》藍隊「合體胡宇威練習」！粉嗨翻

路透社：溫和的朱立倫「領導台灣反對黨」　承諾與中國重啟對話

《鬼滅》電影版日本首度電視播！廣告太多網罵爆「無限列車→各站停車」

2加國公民結束1019天拘留「抵達加拿大」！總理親自到場接機

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

雷／金高銀、安普賢進度太快！「嘿咻細胞慫恿解釦」約會DAY1到他家

曾下巴潰爛流浪街頭險死　比特犬「露舌賣萌」收服新媽獲幸福狗生

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

嘉南大圳驚見半裸女浮屍！腫脹難辨身分

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

花蓮瑞穗大火　木造民宅10分鐘燒光

國民黨黨主席選舉投票率約6成

朱立倫台南得票率53.24％

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

台南新順里鄰里公園煥然一新

台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

預見台南交通共識營

台南推動「囤房稅」草案有配套

屏東警察3好4S行動　扶長輩下車打疫苗被讚爆

台中補習班僅37%合格遭點名　市府：去年裁罰14件

78家「嘉市好店」出爐　市府出大絕振興經濟

瘋草里大咬運動會　藝術音樂嗨翻草里漁港

更多熱門

相關新聞

文化部研擬放寬藝文防疫⋯送請討論中

文化部研擬放寬藝文防疫⋯送請討論中

文化部「積極性藝文紓困補助」原開放申請至9月22日，而考量中央流行疫情指揮中心宣佈疫情警戒維持二級至10月4日，為支持藝文團隊度過尚未完全解封期，宣布該補助延長申請至10月6日，同時，文化部亦同步研擬放寬藝文活動及場館防疫措施，送請指揮中心討論。

藝FUN券來了！文化部說明如何領用

藝FUN券來了！文化部說明如何領用

演藝圈又殞落一顆璀璨星

演藝圈又殞落一顆璀璨星

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

藝FUN券9/22開放登記！　使用範圍搶先看

藝FUN券9/22開放登記！　使用範圍搶先看

關鍵字：

文化部人間國寶李永得

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

印度神童預言　這一次講中股災

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

7-11最新中獎發票名單出爐

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面