「積極性藝文紓困補助」延長申請！文化部研擬放寬藝文防疫措施

▲文化部同步研擬放寬藝文活動及場館防疫措施，送請指揮中心討論。（示意圖／兩廳院）

記者林育綾／台北報導

文化部「積極性藝文紓困補助」原開放申請至9月22日，而考量中央流行疫情指揮中心宣佈疫情警戒維持二級至10月4日，為支持藝文團隊度過尚未完全解封期，宣布該補助延長申請至10月6日，同時，文化部亦同步研擬放寬藝文活動及場館防疫措施，送請指揮中心討論。

「積極性藝文紓困補助」延長申請期限至10月6日止，只要從事藝文相關事務，且於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍的商號（如個人工作室），皆可提出申請。

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文化部說明，每一申請者以補助最高250萬元為原則，可就「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」等3項補助類別中，擇1類別或整合2至3類別項目內容為一個計畫後，以線上方式提出申請。

補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平臺上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。



文化部指出，國內疫情雖逐漸趨緩，但因國際疫情持續嚴峻及國內整體環境尚有些許不穩定因素，文化部除強化各項紓困、振興補助，亦積極研提放寬防疫管制措施方案送請指揮中心，期盼能以嚴謹、適當的措施，回復民眾參與藝文活動信心，支持藝文團隊逐步恢復正常營運。



積極性藝文紓困補助：https://www.moc.gov.tw/webarticle_135514.html