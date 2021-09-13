文化部長李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

▲中正紀念堂內的蔣介石銅像。（資料照／記者張凱喨攝）



記者杜冠霖／綜合報導

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，規劃改造成反省威權歷史公園，且移除前總統蔣介石銅像。對此，文化部長李永得今受訪時表示，中正紀念堂應該要處理，但必須做好歷史評價及法制程序，中正紀念堂11月將推出蔣介石檔案史料展，包括他親批、許多人的槍決公文，「這些就是直接證據。」

李永得13日指出，整個轉型正義的工作是促轉會的職責，但中正紀念堂現在屬於文化部下的三級單位，不管是建物、文物都是文化部負責，「促轉會提出這個方案當然尊重，不過在我的看法裡，中正紀念堂應該要處理，但必須做好歷史評價與法治程序。」

歷史評價部分，李永得表示，蔣介石做過很多事情，評價有功有過，但不管如何評價，都必須經過司法途徑和政治途徑，「蔣介石曾經犯過什麼樣的罪刑，都必須通過司法認定，才能成為公權力執行的依據，不然只是各說各話。」

李永得指出，促轉會還沒有做完全的事情有兩件，第一個就是釐清228事件中，蔣介石的角色究竟是什麼，根據學術界的調查，蔣介石有可能是元凶，但應該把來往的文件、調查報告提送司法機關，罪刑成立才能處理。

李永得表示，白色恐怖期間，蔣介石親手批了很多人的死刑，這就違反元首的職責，必須要根據這些證據、透過司法審判後，的確蔣介石要為白色恐怖很多人的命負起責任，有司法認定才可以處理所謂的不義。

政治認定部分，李永得舉西班牙為例，西班牙2009年通過《國家歷史記憶法》，先沒收獨裁者佛朗哥的財產，連遺體都被移出原本安置的烈士谷，因為那裡面有很多亡魂是二戰期間，被佛朗哥獨裁政權殺害的，李永得認為，台灣處理轉型正義的發展過程應該會和西班牙很類似。

李永得指出，法律認定跟政治認定都是大工程，但現在不處理，以後的轉型恐怕很難完成，促轉會最重要的工作是調查這些，李永得也提到，11月將在中正紀念堂展示蔣介石的檔案，像是白色恐怖中親批槍決、死刑的公文，這些都是直接的證據。