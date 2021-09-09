600元藝FUN券來了！300萬份「9／22開放登記」使用範圍搶先看

▲藝FUN券共發行300萬份，包含「數位240萬份、紙本60萬份」。（圖／網友提供）



記者林育綾／綜合報導

行政院今（9）日舉行振興記者會，由行政院長蘇貞昌說明五倍券相關措施，而各部會也加碼振興；其中文化部「藝FUN券」備受各界期待，共發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600元，今也透露可使用範圍、開放登記日期，預告下週召開記者會統一說明。

文化部表示，此波「藝FUN券」共發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600元，可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平臺等。

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文化部說明，配合行政院五倍券及共通平台規則，藝FUN券將於9月22日起開放登記，其他有關詳細登記、抽籤、時程等，文化部預計於下週召開記者會統一說明。

▲紙本藝FUN券今年共60萬份。（圖／資料照）

行政院上午召開記者會，正式公布今年的五被券振興方案。院長蘇貞昌表示，紙本券在9月25日起即可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；郵局部分則是在10月4日預約、10月12日開始領用，分流領取避免群聚，數位綁定則從9月22日起，10月8日開始消費。

至於預約平台的部分，政委唐鳳表示，官網的網址在之前已經分享是「5000.gov.tw」，9月22日可以開始綁定，全部功能都上線。

▲蘇貞昌報告五倍券各加碼方案。（圖／記者陳家祥攝）