女公關拒求歡被毆穿心刀殺砲友　未送醫伴屍11hrs自首：太驚慌

▲桃園市鄧姓女子今年7月23日清晨向警方自首聲稱，持水果刺死蔡姓男子，桃檢依殺人罪嫌向地院聲押獲准，圖為案發地點大樓。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子今年7月間凌晨跑到擔任酒店女公關鄧姓女子租屋處欲求歡，但2人發生口角後，鄧女慘遭蔡男毆打，鄧女為求自衛持水果刀刺入蔡男心臟部位，蔡男倒地昏迷不醒，鄧女嚇得不知所措，但未報警送醫，伴屍11小時後才向平鎮警方自首；桃園地檢署審酌，鄧女犯行明確，也坦承失手殺害蔡男，偵結依殺人罪嫌將鄧女提起公訴，並建請地院量處適當之刑，鄧女目前仍在押。

檢警調查，38歲的鄧姓女子在平鎮區某酒店擔任女公關，今年7月23日向平鎮警方自首，自稱39歲的蔡姓男子在凌晨4時許到其住處求歡被拒，雙方發生口角，鄧女遭蔡男毆打，為求自保隨手持水果刀刺入其心臟部位，蔡男受創後倒地昏迷不醒，鄧女行兇後則不知所措，也未送醫急救，伴屍11小時因受不了良心譴責才決定向警方自首。

鄧女在檢方複訊時辯稱，她與死者39歲蔡姓男子為性伴侶關係，但長期有口角糾紛，蔡男於今年7月23日凌晨4時許至其住處求歡，雙方因細故爆發口角，蔡男出手毆打她，她則隨手持起水果刀刺入蔡男心臟部位，蔡男受傷後倒地不起，鄧女當時驚惶失措未將蔡男送醫，伴屍11小時，直至晚間6時50分，因受不了良心譴責才打電話報警自首。

蔡男送醫後仍因心臟、左肺受創出血，引起心包囊積血、左側血胸大量出血、左肺塌陷致死，蔡男母親與妹妹提告，桃檢複訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲押獲准。

據指出，鄧女在平鎮區某酒店擔任女公關，在印尼出生，後來歸化台灣，她與蔡男並非男女朋友關係，可能是酒客與女公關之間關係，也可能是如鄧女所言只是性伴侶關係，2人都在外租屋居住，戶籍都設在平鎮區戶政事務所。

桃檢檢察官認為，鄧女雖犯行明確，並依殺人罪嫌起訴，但審酌鄧女與蔡男係一時口角持利刃殺人，因而造成無法彌補後果，但犯後主動自首接受裁判，建請地院量處適當刑罰。

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