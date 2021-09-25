恐怖人夫外遇已婚女疑她有新歡　穿心刀當街放血奪命...判賠500萬

▲桃園市周姓男子去年11月間酒後將劉姓女子約出後當街上刺死女子。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓已婚男子與劉姓女子外遇，去年11月周懷疑劉女另結新歡，酒後約出劉女大吵一架，竟當街持刀刺死劉女後逃逸，桃園地院依殺人罪判處15年有期徒刑；但劉女丈夫、女兒與父母分別向周求償共上千萬元，民事庭法官審理後判決周男應賠償4人共499萬9929元，本案還可上訴。

檢警調查，63歲的周姓男子與56歲的劉姓女子有婚外情，去年11月間，周男懷疑劉女另結新歡，去年11月18日相約在桃園區和平路某家茶藝館談判，下午2時許，2人走出店未久，周男強拉劉女，2人發生爭執，周男以預藏水果刀朝劉女左胸口連刺2刀，劉女當街倒於血泊中，周男則丟棄兇後大搖大擺騎車逃逸。

劉女被送醫後，仍因心臟、肺葉遭刺穿，急救後因失血過多不治死亡；法醫鑑定劉女左心室遭刺穿，出血量1200毫升，因失血過多導致休克死亡，桃檢以周男下手狠猛，罪責甚深卻毫無悔意，偵結依殺人罪嫌起訴，並具體向桃園地院求刑15年。

▲桃園市周姓男子去年11月間酒後將劉姓女子約出後當街上刺死女子，犯案後其騎乘機車逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官審酌，周男行凶手段猛烈且殘酷，考量與劉女平時相處並無不睦，僅因感情、金錢細故起衝突，周殺人犯罪心理雖有其脈絡成因，但剝奪生命權造成家屬永難弭平傷痛，惟犯後態度尙可，刑事部分依殺人罪判處周男15年有期徒刑。

民事部分，劉女的丈夫、女兒與父母提起附帶民事損害賠償之訴，主張扶養費、精神撫慰經與醫療費等，共向周求償1005萬4086元。周男對於刑事犯罪事實、醫藥費均不爭執，唯獨認為家屬求償金額過高，自己無力負擔。民事庭法官根據4人受侵害程度、年紀等理由，判決周須賠償劉女丈夫100萬元、女兒139萬5160元、父親120萬元、母親140萬4769元，共計需賠償499萬9929元，本案還可上訴。

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