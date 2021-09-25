鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

▲曹男愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路專找少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曹姓男子喜好同志之愛卻羞於外界異樣眼光，為滿足性慾，從2009年起至今年1月間，透過網站挑選國高中等未成年青少年，以金錢、遊戲點數誘騙出遊或上摩鐵發生性行為，連自己的姪子都慘遭迫害，桃園地院法官審酌，曹男十餘年來與15名少年先後發生195次性行為，甚至還在性行為時拍攝影片存檔觀看，法官審結依195個兒少性剝削罪判處有期徒刑20年6月，還可上訴。

檢警調查，39歲的曹姓男子喜愛同性，惟擔心社會異樣眼光之壓力，羞於透過現實生活尋找同性交往對象，為滿足其色慾，自2009年間起至今年1月間，透過臉書、遊戲網站挑選國高中生16歲以下少年進行有價性行為，以提供零用錢、遊戲點數等方式誘騙少年出遊，以每次500元至7000元不等金錢，帶少年到摩鐵、旅館誘騙發生口角、肛交等性行為，甚至還在未違反對方意願下，架設手機拍攝性行為過程，甚至自己姪子帶男同學回家時，見對方熟睡就偷偷予以口交與撫摸其生殖器。

檢方查出，部分受害國中少年因想獲取免費出遊與吃喝玩樂機會，同意與曹男到中南部過夜，曹男會趁機摸少年生殖器並發生性行為，以獲取免費出遊、餐費作為性行為之報酬。此外，曹為滿足特殊性癖好，甚至喜歡多P性交，以少年對性知識不足或羞於啟齒，十餘年來以相同方式對至少15名少年發生性行為，甚至連自己姪子都成為其玩物。

桃園地院法官審酌，曹男任職於某公務機關，在社會上有其正當社經地位，但卻經常利用少年對金錢、性自主未成熟，先後向多達15名少年下手性侵或拍攝性愛影片，是後存入自己電腦資料夾觀賞；曹男辯稱自己稱喜愛同性但生怕遭歧視才思慮不周。法官則認為曹未合理說明10年來所找尋對象都是未滿16歲少年，敗壞社會善良風俗，審結依195個對14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為，判處曹男20年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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