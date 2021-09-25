　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曹男愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路專找少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曹姓男子喜好同志之愛卻羞於外界異樣眼光，為滿足性慾，從2009年起至今年1月間，透過網站挑選國高中等未成年青少年，以金錢、遊戲點數誘騙出遊或上摩鐵發生性行為，連自己的姪子都慘遭迫害，桃園地院法官審酌，曹男十餘年來與15名少年先後發生195次性行為，甚至還在性行為時拍攝影片存檔觀看，法官審結依195個兒少性剝削罪判處有期徒刑20年6月，還可上訴。

檢警調查，39歲的曹姓男子喜愛同性，惟擔心社會異樣眼光之壓力，羞於透過現實生活尋找同性交往對象，為滿足其色慾，自2009年間起至今年1月間，透過臉書、遊戲網站挑選國高中生16歲以下少年進行有價性行為，以提供零用錢、遊戲點數等方式誘騙少年出遊，以每次500元至7000元不等金錢，帶少年到摩鐵、旅館誘騙發生口角、肛交等性行為，甚至還在未違反對方意願下，架設手機拍攝性行為過程，甚至自己姪子帶男同學回家時，見對方熟睡就偷偷予以口交與撫摸其生殖器。

檢方查出，部分受害國中少年因想獲取免費出遊與吃喝玩樂機會，同意與曹男到中南部過夜，曹男會趁機摸少年生殖器並發生性行為，以獲取免費出遊、餐費作為性行為之報酬。此外，曹為滿足特殊性癖好，甚至喜歡多P性交，以少年對性知識不足或羞於啟齒，十餘年來以相同方式對至少15名少年發生性行為，甚至連自己姪子都成為其玩物。

桃園地院法官審酌，曹男任職於某公務機關，在社會上有其正當社經地位，但卻經常利用少年對金錢、性自主未成熟，先後向多達15名少年下手性侵或拍攝性愛影片，是後存入自己電腦資料夾觀賞；曹男辯稱自己稱喜愛同性但生怕遭歧視才思慮不周。法官則認為曹未合理說明10年來所找尋對象都是未滿16歲少年，敗壞社會善良風俗，審結依195個對14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為，判處曹男20年6月有期徒刑，本案還可上訴。

【更多新聞】

►桃園觀音「化工廠火警」84消防員急滅火　現場持續警戒中

►這法官超務實！51cm鐵棒打自己頭「很痛」　認定是兇器重判竊賊

►他領退休金買20年透天厝！慘遇「裝潢蟑螂」　收百萬害變爛尾樓

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
專訪三上悠亞！　她親自解答「疫情A片怎麼拍」
快訊／重新橋自撞！騎士墜落橋下　命危搶救中
揪團綠島潛水！　他見正妹喝醉3度硬上
快訊／3歲童跌落魚塭！　送醫不治
降一級「外出可免戴口罩」？　陳時中秒給答案
第十輪打BNT！　最新接種對象曝光
柯文哲嗆「快降一級」　陳時中：情緒性發言大可不必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

又有新變種！「R.1變異株」美國已破2000例　打完2劑疫苗也難擋

新北+0「Delta侵入社區告一段落」　侯友宜：期待居隔列管清零

選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

開賣3小時秒殺！超夯雞排插旗逢甲夜市　爆漿起司口味晚來吃不到

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

收租2萬4！交給業務管理「卻只剩1萬4800元」　房東妹傻：收回來嗎

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

學生成績、老師差勤系統也都委外　教團爆基層有信心危機

當兵愛上少時！男星片場收藏應援貼紙　狂問潤娥：成員何時探班？

工程師疑手滑遺失上萬學習檔案　王婉諭：踐踏孩子的辛苦累積

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

北市信義區騎士輾進砂石車底　當場亡

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／台中離奇命案！男曝屍庭院爆頭「血溝階梯」

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

新北28歲女揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

中正學霸男打高端騎車「等紅燈突昏迷」

國道一號「大貨車自撞護欄」　回堵2公里

更多熱門

相關新聞

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰

桃園市黎姓男子於2019年10月間在某檳榔攤見中度身障女子可欺，假借幫忙載運礦泉水為由誘騙女子上車，事後藉口開車至石門水庫附近偏僻處，黎趁機脫去女子衣物，仗著身體優勢壓住女子企圖性侵硬上，還說要遭女子、「要她當小三」等語，女子不甘受辱對黎戳眼、踹老二等方式反抗，黎男吃痛後才作罷，事後驗傷報警提告；桃園地院法官認為，黎男犯行明確，依對心智缺陷之人犯強制性交罪未遂罪判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

夜唱裝醉設局摩鐵陪睡　好心傳播妹慘被2度硬上

夜唱裝醉設局摩鐵陪睡　好心傳播妹慘被2度硬上

約少女上摩鐵　19歲男大生慘了

約少女上摩鐵　19歲男大生慘了

睡美人收Line照崩潰　她身體只是炫耀的玩具

睡美人收Line照崩潰　她身體只是炫耀的玩具

他手機交友吃嫩芽　交往13歲女一周：7小時上3次

他手機交友吃嫩芽　交往13歲女一周：7小時上3次

關鍵字：

同志之愛色男15少年受害重刑

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面