恐怖保母惡行曝！4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」　反控家長虐兒

▲受害家長集體到地檢署指控邱姓保母虐兒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣無照邱姓保母涉凌虐林姓4歲男童，案情越滾越大，繼林母提告傷害罪後，還有2母痛訴，平時要看小孩經常被推託不給看，等到帶回小孩後，發現「每周都有不同的傷痕」，包括背部瘀青、頭部挫傷等，甚至造成語言遲緩狀況，因驚覺事態嚴重，接連提告，下午2點受害家長全都到彰化地檢署，配合案情調查。

▲4童受傷。

▲4歲林姓男童腳被二度燙傷至今仍會痛。（圖／記者唐詠絮攝）

邱姓保母(25歲)與黃姓同居人(30歲)，因涉夾傷林姓男童下體、燙傷腳掌，昨下午被警檢拘提到案聲請羈押。另名也找邱女顧小孩的賴母，曾經目擊林姓男童腳燙傷後的傷勢；賴母指出，邱女曾一次托育7名小孩，當天她到邱女家要看自己小孩時，剛好看到林童的腳怎麼紅腫潰爛，保母還對她說，是小孩去尿尿的時候，要洗手開熱水自己不小心燙到的。

▲幼童的手全是瘀青傷痕。

賴母有3個子女(3歲女、2歲男及1歲男)全部給邱女帶之後，女兒身上時常瘀青、大兒子眼睛也莫名其妙腫了一大包、背部還有大面積的瘀青，邱女說是開車時在後座的兒子不乖，被她修理一頓，也跟母親嗆聲「如果覺得這樣的管教方式不適當，你們可以帶回去啊」，邱女還為此「惡人先告狀」向社會處舉報，指控是賴母虐打小孩，但此說詞全部被雙方的對話記錄推翻。

▲陳母兒子頭部四肢擦挫傷。

邱女的說詞反覆誇張行徑不只這一樁，也受害的陳母5月中將2歲兒給邱女托育帶到6月30日，當時候疫情嚴峻，不給家長將小孩帶回家，很奇怪的是都不給她看小孩，等到周末帶小孩回家時，每次身上都有大小的瘀青，頭部還有挫傷，「都說是跌倒」，甚至高燒到40度還不帶去看醫生，兒子因此有遲緩症狀，當時有通報社工還報警，直到昨天看到林童的新聞時，才知道原來都是同一個保母。

▲邱女昨天傳訊給林女。

林、賴、陳3名母親帶著小孩今天下午1點與正義哥徐奕出現在彰化地檢署前，林姓男童7月被燙傷的腳，皮膚仍透紅，留有大面積的疤痕，小孩被問到會不會痛，稚氣的回答「會，不要摸啦」。

▲陳母提告。

昨天邱女還傳訊息給林母，「過了2個月你現在才拿出來提」，「去議員那邊談」，林母揪心的說，兒子帶回家至今1個多月，個性變得焦躁不安，也很好動，哭鬧睡不安穩，下體也還會痛，更是害怕洗澡，真的不知道她是用甚麼方式對待，因此「絕不接受和解，一定要告到底，無法原諒」。

▲陳母兒子頭部挫傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼賴母兒子背部大面積瘀青至今未復原。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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