4歲童下體慘被剪破！滾水淋腳爛到見骨　恐怖保母涉凌虐落跑

▲4歲童雙腳大面積二度燙傷。（圖／母親提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

正義哥徐奕昨(23)日拿著小男童陰莖疑被用剪刀夾到開花、腳也大面積燙傷組織壞死，張張怵目驚心的圖片，直播揭發一起溪湖鎮1名無照保母凌虐4歲林姓男童，他又揪心又氣的說，保母無照又是慣犯，所有的事情都推託小孩是跌倒，又不給媽媽看小孩，小孩陰莖、腳燙傷組織壞死，又不給看醫生，真的非常惡劣。

▲4歲童下體有開放性傷口。（圖／母親提供，以下同）

徐奕特地從屏東開車到彰化，在臉書開36分鐘的直播，「我先打電話到社會局問一下社工這個案件快兩個月了！為什麼到現在沒消沒息！還是我替家屬報警的警方才知道的今天才做筆錄，再來去邱姓保母家了，想請教他為什麼小朋友會受傷成這樣子，被傷害小孩只有四歲」。

▲4歲童下體有開放性傷口。

徐奕驅車到邱女家時大門緊閉，據附近的鄰居指出，最近常有警察及社工上門來找，邱女早就搬家沒有住在這裡，只剩機車還停在鐵皮租屋門口，《東森新媒體ETtoday》上午也打電話要請她做相關澄清或說明，電話響了近30聲，對方都沒接。

林母接受電訪表示，當初是因為疫情關係小孩沒上課，再加上夫妻工作忙搬家，在網路上找保母，保母6月14日主動打電話，「請問要找保母」，斷斷續續一直打電話來問，一開始她照顧得不錯托育費用25,000元，後來才改24小時托育30,000元。

林母接著說，我要看小孩，她(保母)就說「要去大村阿嬤家、回來後有空再去看你」，我跟小孩視訊，他在旁邊也會很兇，她講甚麼小孩就講甚麼，一直咬嘴唇，眼睛喵向她，一直藉口不讓我看小孩。

林母痛訴說，後來想跟小孩視訊他一直推拖在忙或是小孩在睡覺，有一次視訊時不小心照到他的腳，才看到腳是黑色的，他說是去外面玩，腳玩髒了回家要洗腳，直接掛掉，我覺得怪怪的才去她家，隔天去保母家，等了半小時才出來。

她就很兇地跟小孩說「你要跟媽媽回家？」，小孩就說「不要，媽媽再見」，我抱起兒子重量變得很輕，整個人瘦得皮包骨，眼神呆滯，看得心裡很悲傷。

林母難過的說，「小孩說，他的陰莖是叔叔用剪刀用他的，腳是用杯子倒的」，帶去員基及卓綜合醫院醫治，診斷書寫「陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷」。

保母也跟她解釋說，小孩受傷才2天，但醫生說這傷口至少有一星期，都沒處理腳也發黑了，恐怕會蜂窩性組織炎。小孩帶回家後，半夜會做惡夢，洗澡一定要洗冰水，我用熱水，他就哭變得不想洗澡，要跟他洗澡，他就尖叫，一直哭喊「不要」，過了一個多月到現在還是這樣，心裡還是有陰影。

得知小孩受虐後，林母到員基去，醫院也有請社工聯繫過了1個月，才問社工有沒有報警，社工說「沒有」，昨天才去做北斗警分局做筆錄，要對邱女提告。但因為發生地在溪湖，案件已經移請當地分局處理，溪湖警方也報請檢方指揮偵辦，是否涉及兒虐，有待進一步調查。

社會處副處長陳素貞指出，邱女無保母執照，從事托育工作，今年6月到8月經通報社會處有3起托育不當事件，有2件家長已經提出刑事傷害告訴，目前已經對她行政裁罰，社會處也呼籲民眾，有相關保母托育問題，縣府有兒少網頁可供參考，或者可撥打社會處電話詢問。

▲正義哥徐奕。（圖／記者唐詠絮攝）

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