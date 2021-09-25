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社會 社會焦點 保障人權

4歲童遭「剪破下體」！恐怖保母激動落淚：是騎車被夾到　遭檢聲押

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化縣一名4歲童6月被母親託付給無照邱姓保母照顧，不料家人接男童回家後，發現男童腳掌已經變黑，有大面積組織壞死，甚至生殖器還被剪開受傷。據悉，邱女被逮捕到案後，情緒一度相當激動、落淚，全盤否認犯行，同時也辯稱，小孩的腳是不小心被熱湯燙到，生殖器是騎電動機車時被夾到。對此，目前邱女已被移送往彰化地檢署偵辦，並透過地檢署聲請法院羈押。

▲▼邱姓保母臉書 。（圖／林母提供）

▲邱姓保母臉書 。（圖／林母提供）

據悉，邱女隱匿真名，主動找到男童的林姓母親，而一開始照顧得還不錯，工作繁忙的林母改由24小時托育，前後支付了數萬元的費用，怎料，這樣的信任卻是惡夢的開端。林母表示，她一開始還能透過視訊，了解孩子的情況，不料7月下旬開始，邱女就用各種理由搪塞，不讓她看孩子的情況，直到7月底她去接孩子回家，才發現小孩身體的傷口，經就醫後診斷出陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷等，讓她看了既傷心又自責。

彰化縣社會處陳素貞指出，邱女（25歲）沒有合格證照，卻在今年6月到8月疫情期間，帶過3個不同家庭的小孩，其中，有2起兒童受傷，家長都以托育不當，向邱女提出傷害告訴，社工人員後續連繫邱女時，才發現邱女行蹤不明。

警方獲報後，於24日晚間在邱女外出吃晚餐時將其逮捕。據了解，邱女被捕時相當淡定，但之後就轉為情緒激動，過程中甚至一度落淚，而面對傷害男童的指控，邱女則全盤否認，甚至還辯稱一切都是意外。對此，警方表示，已於詢問後依違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法傷害等罪，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，並透過地檢署聲請法院羈押。

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